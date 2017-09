Bad Bellingen Instrument, das mit Vielfalt begeistert

Bad Bellingen. Der „Kleine Bad Bellinger Orgelsommer“ findet zum zehnten Mal im Kurort statt. Auch in diesem Jahr werden wieder die beiden klangschönen Orgeln von Bad Bellingen, St. Leodegar (Metzler 2007) und Bamlach St. Peter und Paul (Formklang 2012), von den Solisten bespielt.

Zum ersten Konzert spielt in Bad Bellingen Antonina Krymova aus Stuttgart. Die aus Russland stammende junge und ambitionierte Organistin, die in St. Petersburg und Stuttgart Orgel und historische Tasteninstrumente studierte, hat bereits viele Preise bei renommierten Orgelwettbewerben erhalten. Auch besuchte sie verschiedene Meisterkurse bei international anerkannten Organisten wie Guy Bovet, Jacques van Oortmerssen und Ben van Oosten.

Antonina Krymova ist begeistert von der Orgel und von dem, was diese als Musikinstrument an Vielfalt zu bieten hat. Aus ihrer Leidenschaft für die Orgel heraus, hat sie es sich zum Ziel gesetzt, weltweit an der Popularisierung der Orgel zu arbeiten.

Die Organisatoren der Bad Bellinger Konzertreihe ist es auch wichtig, jungen aufstrebenden Künstlern eine Plattform zu bieten. Dies zeigt sich im zweiten Konzert, das als „Orgel-Plus“-Konzert Werke für Orgel solo sowie Orgel und Traversflöte bietet. Die junge italienische Organistin und Flötistin Eleonora Bišcevic, die aus Mailand stammt und an der Scola Cantorum in Basel studiert, spielt hierbei in St. Leodegar Bad Bellingen gemeinsam mit ihrem Studienkollegen Lukas Frank an der Orgel Werke aus Barock und Frühklassik. Bišcevicć ist der Bad Bellinger Metzler-Orgel besonders verbunden, da sie diese, in Bad Bellingern wohnend, als Übeinstrument bereits bestens kennen und lieben gelernt hat.

Das dritte Konzert des Orgelsommers findet in Bamlach St. Peter und Paul statt. Mit Ireneusz Wyrwa konnte hierfür ein renommierter Solist und Professor an der Frédéric Chopin Musikhochschule in Warschau gewonnen werden. Wyrwa gilt nicht nur als hervorragender Organist, sondern auch als einfühlsamer Musiker, der es versteht, die Farben einer Orgel zum Klingen zu bringen.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Um eine Spende wird gebeten.