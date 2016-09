Bad Bellingen (boe). Neu aufziehen will die Bade- und Kurverwaltung die Rotweinnacht Ende Oktober im Kurhaus. Das macht schon der neue Name deutlich: Die Veranstaltung findet am Freitag, 28. Oktober, unter dem Titel „Markgräfler Wein.Nacht“ statt, womit man sich auch für Weißweine und Sekt öffnet. Mit der Erweiterung des Angebots kommen die Organisatoren vor allem auch den Wünschen von jüngeren Besuchern nach. Der Rotwein wird damit nicht mehr allein die Hauptrolle übernehmen. Denn das Konzept, ausschließlich Rotweine zu präsentieren, ist offenbar überholt. Das machte sich zuletzt auch in zurückgehenden Besucherzahlen bemerkbar. Bei der achten Auflage der Rotweinnacht im vergangenen Jahr, bei der sich 15 Weingüter und Winzergenossenschaften präsentierten, kamen noch rund 350 Besucher – in den Jahren zuvor waren es rund 500. Zudem hätten Winzer nach der vergangenen Rotweinnacht die Rückmeldung gegeben, dass zwar sehr viel Wein an den Ständen probiert worden sei. Allerdings hätten die Verkaufs- und somit die Bestellquote aber nachgelassen. Für das neue Veranstaltungskonzept interessieren sich acht bis zwölf Winzer, die bisher dabei waren, heißt es von Seiten der Bade- und Kurverwaltung. „Sehr vielfältige Produktpalette“ Die neue „Markgräfler Wein.Nacht“ will mit einer „sehr vielfältigen Produktpalette regionaler Weine“ bei den Besuchern punkten. Wie gewohnt zahlen die Besucher einen pauschalen Eintritt (zwölf Euro im Vorverkauf, 15 Euro an der Abendkasse). Die Weine können dann kostenfrei von 18 bis 22 Uhr verkostet werden. Neu ist indes, dass die kostenfreie Verkostung um 22 Uhr endet. Ab dann können die Weine der teilnehmenden Weingüter an einer zentralen Verkaufstheke erworben werden. Kochshow und Band-Auftritt Überarbeitet wurde auch das Programm der Weinnacht: Neu sind eine Kochshow und ein Bandauftritt. Die Badische Weinkönigin Magdalena Marlin wird den Abend eröffnen. Wie gewohnt wird es wieder eine Weinfibel geben, mit allen Informationen zu den Weinen. Neu ist, dass auch ausführliche Infos zu den Weingütern geliefert werden, erstmals auch in Französisch. Die Weinsorten werden mit Foto und Text der sie produzierenden Weingüter und Winzergenossenschaften vorgestellt. Da sich Wein und Kulinarik ganz besonders gut ergänzen, bietet der Energieversorger „Energiedienst“ zudem von 18 bis etwa 21.30 Uhr Kochvorführungen an und präsentiert Rezepte zum Thema „Wein“. Begleitet von Moderatorin Gisa Bergmann, geben Profikoch Enrico Steuer und Foodartist Daniele Maula Tipps und Tricks rund ums Kochen und Anrichten. Hierbei werden auch diverse Weine der teilnehmenden Weingüter vorgestellt. Gegen 22 Uhr wird die Band „Pocket Rock“ aus Rheinweiler die Bühne betreten, sie soll den kulinarischen Weinabend stimmungsvoll abrunden, heißt es von Seiten der Kurverwaltung.