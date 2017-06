Bad Bellingen Kameras ausgewertet: Zwei Täter in Therme

Nachrichten-Ticker

23:02 Tschechiens Premier Sobotka tritt als Parteichef zurück

Prag - In Tschechien hat Regierungschef Bohuslav Sobotka seinen Rücktritt als Parteichef der sozialdemokratischen CSSD bekannt gegeben. Als Grund nannte er die schlechten Umfragewerte der größten Regierungspartei. Ab sofort übernehme sein bisheriger Stellvertreter, Innenminister Milan Chovanec, die Parteiführung. Spitzenkandidat für die Parlamentswahl im Oktober werde Außenminister Lubomir Zaoralek sein, teilte Sobotka nach einer Krisensitzung der Parteiführung in Prag mit. Er selbst will bis zur Wahl die Regierung weiter führen.

22:59 Dow Jones mit weiterem Rekord nach US-Zinsentscheid

New York - Nach der erwarteten Leitzinserhöhung der US-Notenbank hat der Dow Jones am Mittwoch einen weiteren Rekordstand erreicht. Er lag zu Handelsschluss an der Wall Street bei 21 391,97 Punkten. Der Kurs des Euro schaffte es nach starken Schwankungen zwischenzeitlich wieder über die Marke von 1,12 US-Dollar. Er lag zuletzt bei 1,1193 Dollar.

22:36 Scalise nach Schüssen und OP in kritischem Zustand

Alexandria - Der durch einen Schuss verletzte US-Republikaner Steve Scalise befindet sich in einem kritischen Zustand. Das teilte das Krankenhaus mit, ohne genauere Angaben zu machen. Der 51-Jährige musste operiert werden. Scalise und andere waren nahe der Hauptstadt Washington beim Baseballtraining von einem Mann angegriffen worden. Der Angreifer verletzte insgesamt sechs Menschen. Polizisten schossen den Mann nieder, er erlag später seinen Verletzungen. Scalise hat im US-Repräsentantenhaus einen wichtigen Posten innerhalb der Fraktion.

22:27 Mann schießt in UPS-Gebäude um sich - vier Tote

San Francisco - Mindestens drei Menschen hat ein Mann auf dem Firmengelände von UPS in San Francisco getötet. Der Angreifer hatte in einer Uniform des Paketdienstes das Gebäude betreten und dann um sich geschossen. Er traf insgesamt sechs Menschen. Wie es den drei Verletzten geht, war am Abend zunächst unklar. Nach seiner Tat nahm sich der Mann das Leben. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher.

20:44 Londoner Feuerwehr nach Hochhausbrand: Keine Einsturzgefahr

London - Das abgebrannte Hochhaus in London ist nach Angaben der Feuerwehr nicht einsturzgefährdet. Spezialisten hätten den Bau untersucht und für sicher befunden, sagten die Brandschützer in der britischen Hauptstadt. Es bestehe keine Gefahr für die Feuerwehrleute, die weiter mit Löscharbeiten beschäftigt sind. Ein Sprecher hatte zuvor mitgeteilt, dass die Feuerwehr auch über Nacht im Einsatz bleibe. Bei dem Brand im Stadtteil Kensington sind mindestens 12 Menschen ums Leben gekommen, Dutzende weitere wurden verletzt. Die genaue Zahl der Vermissten ist noch nicht bekannt.