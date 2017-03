19:52 Anadolu: Erdogan bezeichnet Deniz Yücel als "deutschen Agenten"

19:10 Salmonellen-Fund: Kaufland ruft Königsberger Klopse zurück

Neckarsulm - Nach einem Salmonellen-Fund ruft die Supermarktkette Kaufland tiefgefrorene Königsberger Klopse seiner Discountmarke "K-Classic" zurück. Betroffen seien 450-Gramm-Packungen mit dem Mindeshaltbarkeitsdatum 07.2018, teilte das Unternehmen mit. In einzelnen Packungen seien bei internen Kontrollen Salmonellen nachgewiesen worden, die Durchfall und Erbrechen verursachen können. Käufer sollten die Klopse nicht verzehren, sondern in die Läden zurückbringen. Andere "K-Classic"-Produkte seien nicht betroffen.

18:53 "Faschistisches Vorgehen": Wut in Ankara über Berlin wächst

Istanbul - Die Absagen von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker in Deutschland haben in Ankara einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Justizminister Bekir Bozdag bezeichnete den Stopp seines Auftritts am Donnerstag im baden-württembergischen Gaggenau als "faschistisches Vorgehen". Zwar ist das Auswärtige Amt um Schadensbegrenzung bemüht. Ressortchef Sigmar Gabriel telefonierte mit seinem türkischen Amtskollegen. Für neuen Unmut dürfte aber sorgen, dass auch der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci am Sonntag nicht wie geplant in Frechen bei Köln auftreten kann - der Betreiber will die Halle nicht zur Verfügung stellen.