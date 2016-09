Bad Bellingen. Die Fans der Schlager- und Volksmusikszene können sich auf einen Schlagernachmittag mit Reiner Kirsten und Patrick Lindner im Kurhaus in Bad Bellingen freuen. Die Veranstaltung findet am Freitag, 14. Oktober, ab 15 Uhr im Kurhaus Bad Bellingen statt. Reiner Kirsten – Sunnyboy aus dem Schwarzwald – steht für gute Laune und volkstümlichen Schlager. Mit melodiösen Titeln wie „Träumer wie Du“ begeistert er sein Publikum. Platzierungen in der Schlagerparade der Volksmusik und den volkstümlichen Hitparaden in ZDF und ORF, die dreimalige Teilnahme am Finale des Grand Prix der Volksmusik mit den Titeln „Der Schäfer von Monte Castello“, „Wir leben, wir lieben“ und „Da war Musik in allen Herzen“ gehören zu den Höhepunkten seiner Karriere. Patrick Lindner steht seit mehr als 25 Jahren auf den Bühnen dieser Welt und ist ein Liebling der deutschsprachigen Schlagerszene. Zu seinen Erfolgen gehören drei Platinschallplatten, sechs goldene, dazu fünf Goldene Stimmgabeln und vier erste Plätze in der ZDF-Hitparade. Er ist auch als Moderator eigener TV-Shows bekannt. Karten bei der Tourist-Info, Tel. 07635/8080, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und bei den Geschäftsstellen unserer Zeitung.