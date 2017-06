Bad Bellingen Nächste Generation Schlossfans

Bad Bellingen-Bamlach (jut). Ein runder Turm, viel Fachwerk und ein altes Gemäuer: Für viele ist es ein Traum, in einem Schloss Urlaub zu machen. Genau solch ein Ferienerlebnis für Kinder zwischen neun und 13 Jahren plant die Kolpingsfamilie Bamlach. Jan Bächlin ist einer der Organisatoren, die die „Ferien im Schloss“ neu beleben wollen.

Die Reise soll zum Landschlösschen Rockenbach gehen, das in Franken, in der Nähe von Neustadt/Aisch, liegt. Dicht dran liegen Würzburg und Nürnberg. „Die Freizeit findet vom 26. August bis zum 3. September statt. Es haben sich schon einige Kinder gemeldet, die mitfahren möchten“, berichtet Bächlin. Die Freizeit richtet sich an Kinder aus Bad Bellingen, aber auch aus der Umgebung. „Es ist auch nicht wichtig, welcher Konfession man angehört oder ob man überhaupt in der Kirche ist“, so Bächlin. „Es schadet auch nicht, wenn sich Kinder untereinander erst mal nicht kennen, das kommt automatisch. Die Kinder sollen einfach tolle Ferien haben, mit uns etwas unternehmen und nicht den ganzen Tag vor dem Computer oder Smartphone hocken“, wünscht sich Bächlin.

Seit 1985 fährt die Kolpingsfamilie Richtung Franken. Jan Bächlin ist selbst als Kind in Rockenbach gewesen. „Wir hatten super viel Spaß dort, haben ganz viel unternommen, in einem Schloss zu übernachten ist schon klasse“, erinnert er sich. Vor drei Jahren ist die Kolpingsfamilie das letzte Mal in Rockenbach gewesen. Jetzt soll die nächste Kindergeneration zu Schlossfans werden. „Im Schloss, das in einem kleinen Dorf liegt, gibt es zehn Schlafräume, einen Speisesaal, eine große Küche, einen Aufenthaltsraum mit Spielmöglichkeiten – ein Abenteuerspielplatz ist in der Nähe und Schwimmen gehen kann man auch“, zählt Jan Bächlin auf. Er und seine Mitstreiter, Magdalena Hugenschmidt und Jonathan Epking, feilen derzeit am Programm. Fest steht bereits, dass es eine Nachtwanderung geben wird.

In der Küche stehen unter anderem Gärtnermeister Gerhard Hugenschmidt und Susi Weh am Kochtopf.

Der Kolpingsfamilie ist daran gelegen, dass Familien sich die Ferienfreizeit leisten können. Der Betrag, der für Unterkunft, Verpflegung, Betreuung, Hin- und Rückfahrt mit dem Bus zu zahlen ist, beträgt 300 Euro. „Wer das nicht aufbringen kann, für den versuchen wir über Zuschüsse eine Lösung zu finden. Wer Interesse hat, kann einfach bei uns anrufen“, so Susi Weh.