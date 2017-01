Bad Bellingen (jut). In der Pommergasse 15 tut sich etwas: Dort wird eine Pension in ein Wohnhaus umgebaut. Gleichzeitig soll ein Schuppen abgerissen und an dessen Stelle ein Einfamilienhaus an das bestehende Wohnhaus angebaut werden.

Beide Bauanträge wurden vom Bauausschuss befürwortet. Am geplanten Aussehen des Neubaus allerdings gab es verhaltene Kritik. Der Neubau ist würfelförmig, hat zwei Geschosse und ein Flachdach und „fügt sich vom Aussehen her nicht in die Bebauung im alten Ortskern ein, der von Satteldächern geprägt ist“, wie im Ausschuss festgestellt wurde.

Ein Neubau mit zwei Vollgeschossen und Satteldach würde allerdings über die angrenzenden Häuser herausragen, bemerkte Bernhard Riemer vom Bauamt. „Den Neubau haben wir uns nicht so vorgestellt, der passt leider nicht zum Umfeld, aber das ist hier ein Stück weit die Freiheit des Bauherrn“, stellte Bürgermeister Christoph Hoffmann fest.