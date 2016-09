Bad Bellingen (anl). Zügig voran geht es mit der Planung der Erweiterung für die Erweiterung der Sonnenrainschule im Bad Bellinger Ortsteil Rheinweiler. Der Bauantrag ist bereits eingereicht, der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montagabend die Finanzierung und die Aufnahme der Maßnahme in den Haushalt 2017 beschlossen. Im März hatte sich der Gemeinderat auf die Variante geeinigt, eine Überbauung im Bereich der Stellplätze mit vier Klassenzimmern zu errichten. Die damalige Kostenschätzung lag bei rund 1,1 Millionen Euro. Zwischenzeitlich hat Planer Stefan Bregenhorn vom Architekturbüro Schrann-Klein-Bregenhorn die Entwurfsplanung zur Ausführungsplanung weiterentwickelt und eine detailierte Kostenberchnung erstellt, die auch die Bereiche Haustechnik und Statik umfasst. Die Kostenberechnung liegt nun bei 1,465 Millionen Euro. Mit dem Anbau entstehen vier neue Klassenzimmer, ein Mehrzweckraum sowie Toilettenanlage und Abstellraum. Per Saldo entstehen nur zwei neue Klassenzimmer und der Mehrzweckraum, heißt es in der Vorlage der Verwaltung, da zugleich Räume im bestehenden Schulgebäude anders genutzt werden. Dort wird ein Klassenzimmer künftig als Lehrerzimmer genutzt und das Lehrerzimmer wird zum Elternsprechzimmer. Gleichzeitig wird im Erdgeschoss der Ganztagsbereich mit Mensa um das angrenzende Klassenzimmer erweitert. Der Anbau umfasst einen Technikraum im Erdgeschoss, der mit einer Stahlbetondecke versehen ist. Darauf werden die neuen Räume mit einer Nutzfläche von rund 400 Quadratmetern im Obergeschoss in Holzständerbauweise errichtet, erläuterte Bregenhorn. Gemeinderat Wolfgang Müller (Freie Wähler) wollte wissen, ob man mit der Kostenberechnung von 1,456 Millionen Euro hinkomme und erinnerte daran, dass es beim Bau der Flüchtlingswohnungen einen großen Unterschied zwischen der Kostenberechnung und Ausschreibung gegeben habe. Bregenhorn erklärte, dass die Kostenberechnung nach DIN-Norm erfolgt sei und aktuelle Preise zugrunde liegen. Er wisse aber nicht, „was der Markt nächstes Jahr bringt“, betonte er mit Blick auf die starke Baukonjunktur. Zudem gebe es in der Planung einen Posten von rund 75 000 Euro für Unvorhergesehenes. Außerdem gebe es noch Stellschrauben bei Details, wie etwa den Fenstern, wo man statt Holz-Alu-Fenstern auch auf günstigere Kunststofffenster zurückgreifen könne. Letztlich billigte der Gemeinderat den Entwurf und beschloss die Aufnahme der Maßnahme in den Haushalt 2017. Der Zeitplan sieht vor, dass die Ausschreibung demnächst erfolgen soll, so dass die ersten Aufträge noch in diesem Jahr vergeben werden können, sagte Bregenhorn und verwies darauf, dass der Bauantrag beim Landratsamt bereits eingereicht sei. Der Baubeginn sei für das Frühjahr geplant, so dass die Erweiterung rechtzeitig zum Beginn des Schuljahres 2017/18 fertiggestellt werden könne. Die Gemeinde hat eine Förderung aus Mitteln der Schulbauförderung von 246 000 Euro beantragt und hofft auf weitere 498 000 Euro aus dem Ausgleichsstock.