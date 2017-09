Bad Bellingen Neuer Radweg eröffnet

Von Silke Hartenstein

Radfahrer und Fußgänger haben es fortan leichter: Gestern Nachmittag wurde der neue Radweg von Bad Bellingen nach Hertingen offiziell eröffnet. Er führt auf 1,5 Kilometern Länge und mit 2,5 Metern Breite von Bad Bellingens Ortsende entlang der Hertinger und Bellinger Straße bis zu Hertingens Ortsanfang.

Bad Bellingen. Am kommenden Montag, 11. September, wird laut Auskunft von Bad Bellingens Hauptamtsleiter Hubert Maier auch die durch die Baustelle an der Hertinger Straße bedingte Sperrung wieder geöffnet sein.

Auf dem Wanderparkplatz Pfaffenacker oberhalb von Bad Bellingen stellte Bürgermeister Christoph Hoffmann fest: „Ich bin froh, dass der Gemeinderat den Entschluss gefasst hat, in den Bau von Fahrradwegen einzusteigen. Wir reden nicht nur über, sondern bauen Fahrradwege“. So wurde in diesem Jahr auch die Aufsstiegspur von Bad Bellingen nach Bamlach fertiggestellt.

Am neuen Radweg nach Hertingen begannen die Bauarbeiten im Februar, für die Planung war das Ingenieursbüro Himmelsbach und Reichert zuständig. Derzeit, so Hoffmann, belaufen sich die Gesamtkosten auf 270 000 Euro. Wenn die Schlussrechnung vorliegt, werden es etwa 320 000 Euro sein, die Hälfte davon trägt die Gemeinde Bad Bellingen.

Unabhängig von den Kosten für den Radweg wurden im Zuge der Bauarbeiten Leerrohre für Glasfaserkabel bis nach Hertingen verlegt, ebenso unter der Hertinger Straße hindurch – künftig können von dort aus die Leerrohre gen Aussiedlerhöfe weiter geführt werden.

Bei aller Freude über den neuen Radweg ärgerte sich Hoffmann doch über „Absurdistan“; so seien für den 1,5 Kilometer langen Radweg 73 Schilder angeordnet worden, deren Kosten samt Einbau bei knapp 8000 Euro lägen.

Des Weiteren seien für das vom Radwegebau betroffene 70 Quadratmeter große Biotop in Form einer „Allerweltshecke“ weitere 10 000 Euro für Gutachten, Nistkästen und „Behördenkram“ fällig gewesen.

Bei der gestrigen Feier zur Eröffnung des Radwegs durchtrennte Hoffmann das rote Absperrband, an seiner Seite Gerhard Hugenschmidt, Vorsitzender der Radsportvereinigung (RV) Bamlach. Die RV hatte zur Feier des Tages ein Einzelzeitfahren entlang des neuen Wegs veranstaltet. 17 Teilnehmer, davon vier mit E-Bikes, waren kurz vor Start um 14.45 Uhr gemeldet. Zuerst jedoch radelte die Gruppe um Bürgermeister Hoffmann zum kleinen Festplatz an der Römerstraße. Dort gab es für alle kalte Getränke, Brezeln, Schinken- und Käseweckli. Auch Jürgen Rosskopf war per Velo gekommen und fand: „Auf dem neue Radweg isch es wunderbar zum fahre. Aber der Rest fehlt jetzt noch.“ Damit meinte er die weitere Verbindung zu den Kanderner Ortsteilen Tannenkirch und Riedlingen.