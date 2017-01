Bad Bellingen (boe). Die Gemeinde Bad Bellingen lädt zum Neujahrsempfang am Donnerstag, 19. Januar, ab 19 Uhr im Kurhaus ein. Bürgermeister Christoph Hoffmann hält einen Rückblick auf 2016 und einen Ausblick auf 2017. Zum Programmpunkt „Bad Bellingen von außen gesehen“ wird Schliengens Bürgermeister Werner Bundschuh erwartet.

Weiter angekündigt für diesen Abend werden das „Ereignis des Jahres 2016“, „Der unbekannte Bellinger“ und „Der verdiente Bellinger“. Schließlich erwartet die Besucher eine Überraschung. Musikalisch umrahmt wird das Programm vom Musikverein Bad Bellingen.

Der Neujahrsempfang findet in diesem Jahr an einem Donnerstag statt Freitag statt. Der Grund für den neuen Termin ist, dass die Gemeinde mit ihrem Empfang in den vergangenen Jahren terminlich regelmäßig mit den Neujahrsempfängen in Schliengen und Efringen-Kirchen kollidierte.

Hoffmann hatte in einer Gemeinderatssitzung erläutert, dass viele Besucher des Bad Bellinger Neujahrsempfangs Freunde und Familie in Schliengen hätten. Durch den neuen Termin ermögliche man den gegenseitigen Besuch. Die Verwaltung will nun testen, wie gut der Termin am Donnerstagabend angenommen wird.

In Efringen-Kirchen findet der Neujahrsempfang am Freitag, 20. Januar, ab 19 Uhr in der Hermann-Burte-Halle Efringen-Kirchen statt. In Schliengen, dessen Neujahrsempfang im zweijährigen Turnus veranstaltet wird, gibt es 2017 indes keinen Neujahrsempfang.