Bad Bellingen (os). Generationswechsel im „Schwanen“ in Bad Bellingen: Peter Fräulin übergibt den renommierten und traditionsreichen Landgasthof nach 40 Jahren an seinen Sohn Alexander und dessen Ehefrau Petra.

In der Region ist der „Schwanen“, der das älteste Gasthaus in Bad Bellingen und eines der ältesten im Kreis Lörrach ist, eine beliebte gastronomische Adresse.

Der Landgasthof, seit 1887 in Familienbesitz, ist zu einem modernen Restaurant mit Hotelbetrieb geworden. Küchenmeister und Hotelbetriebswirt Peter Fräulin, der das Gasthaus von seinen Eltern Franz und Elisabeth Fräulin vor 40 Jahren übernommen hatte, blickte stets nach vorne und investierte immer wieder in den Betrieb. Rechtzeitig zur Übergabe wurde auch der grundlegende Umbau des Saalanbaus und die Erweiterung um zwei Gästezimmer fertig.

Peter Fräulin, der seit 1977 und seit 2011 gemeinsam mit Sohn Alexander die Betriebsleitung inne hat, realisierte zusammen mit der nächsten Generation eine Erweiterung. Durch die Sanierung in enger Absprache mit dem Denkmalschutzamt wurde der Saalanbau aus dem Jahr 1860 neu auf- und ausgebaut. Zum einen entstand ein ansprechender und ländlich eleganter Restaurantraum. Der klimatisierte und mit moderner Akustik ausgestattete Raum hat, um den Ablauf des Hotelbereichs zu optimieren, ein Frühstücksbüffet erhalten. Außerdem wurde in der „Von-Andlaw-Stube“ eine neue Rezeption eingebaut. Darüber hinaus entstanden über dem neuen Restaurant-Raum zwei Gästezimmer. Somit verfügt das Hotel im „Schwanen“ einschließlich dem Gästehaus Rheintalblick über 60 Betten.

Alexander Fräulin, der nun mit Ehefrau Petra die Leitung des Betriebs und damit die Verantwortung übernommen hat, ist früh in die Fußstapfen seines Vaters getreten und hat die gleiche Ausbildung durchlaufen. Seine Stationen in hervorragenden Häusern waren eine Kochlehre im Sternehaus „Adler“ in Lahr/Reichenbach, dann Tätigkeiten im Sternehaus „Krone“ in Herxsheim in der Pfalz, eine Saison in Sankt Moritz im Kulmhotel sowie im Fünf-Sterne Hotel „Traube Tonbach“ in Baiersbronn. Mit Erfolg hatte Alexander Fräulin die Prüfung zum Hotelbetriebswirt und die Prüfung zum Küchenmeister abgelegt. Seine Frau Petra ist eine ausgebildete Restaurantfachfrau und leitet den Service.

Überregional bekannt wurde der „Schwanen“ durch seine Spargelgerichte. Für die Küchenleistung in all den Jahren wird der Landgasthof in den einschlägigen Gastro-Führern wie etwa dem Michelin, wo die Fräulins seit Jahren den „Bib Gourmand“ inne haben, ausgezeichnet. Die gastronomische Familientradition werden nun Alexaner und Petra Fräulin fortführen.