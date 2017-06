Bad Bellingen Pflegeheim mit 100 Plätzen

Von Claudia Bötsch

Im Bad Bellinger Kurgebiet soll ein neues Seniorenpflegeheim mit 100 Betten und rund 15 Tagespflegeplätzen errichtet werden. Die baurechtlichen Weichen wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung gestellt. Verwirklicht werden soll das Projekt auf dem Areal der ehemaligen Rehaklinik St. Marien.

Bad Bellingen. Die Klinik hatte vor zwei Jahren Insolvenz angemeldet. Inzwischen gehört die Immobilie – wie bereits berichtet – der Grossmann Group aus Kehl, die bei der Neugestaltung des Areals als Projektentwickler und Investor agiert.

Für die Neugestaltung und -bebauung muss ein Teil des Bestands abgerissen werden, nicht erhalten bleibt der Gebäudeteil mit der Kapelle.

Auf etwa 10 300 Quadratmetern des insgesamt gut 12 000 Quadratmeter großen Änderungsbereichs sollen in den östlich und südlich bestehenden Gebäudekomplexen des ehemaligen Sanatoriums ein Ärztezentrum mit Praxen und Therapieräumen sowie ein sogenanntes Boardinghaus mit Apartment-Wohnungen (Kurzzeit-Wohnen) entstehen. Die bestehenden Gebäude sollen dazu grundlegend saniert werden.

Der zentrale nördliche Bereich wird abgebrochen und durch den Pflegeheim-Neubau ersetzt. Dadurch wird erstmals architektonisch die nordwestliche Ecke des Geviertes betont, wobei etwa 630 Quadratmeter Freifläche neu überbaut werden.

Geplant sind auf dem Areal auch Mitarbeiterwohnungen. Dies vor dem Hintergrund, dass sowohl Fachkräfte- als auch Wohnungsmangel herrsche, wurde in der Sitzung erläutert.

Den Entwurf für das Seniorenzentrum stellten die beiden Architektinnen Adele Heisecke und Lillianne Kuhn vom Büro „Kuhn Pramann Krail“ aus Braunschweig in der Gemeinderatssitzung vor. Die Pläne sind im Auftrag des späteren Betreibers Stella Vitalis entstanden, der an derzeit 16 Standorten in Deutschland Seniorenzentren unterhält – unter anderem auch in Weil am Rhein.

Im geplanten viergeschossigen Neubau in Bad Bellingen mit 6500 Quadratmetern Fläche und Dachterrasse sollen 100 Einzelzimmer und 15 Plätze für Tagespflege entstehen. „Die moderne Altenpflege steht im Vordergrund“, meinte Kuhn. Gerecht werden wolle man dabei auch der wachsenden Anzahl an Demenzkranken.

„Wir wollen helle, lichtdurchflutete Räume haben“, machte die Architektin deutlich. Der Bewohner stehe im Mittelpunkt, betonte Kuhn. Jedes Einzelzimmer sei mit einem Duschbad ausgestattet. Darüber hinaus sei im Gebäude ein „Wellnessbad“ mit Badewanne vorgesehen, ausgestattet mit Flügeltür.

Das Seniorenzentrum erhalte eine eigene Küche sowie eine Cafeteria, die auch Besuchern offen stehe. Vorgesehen sind 19 Parkplätze für Besucher und Mitarbeiter. Nach bisherigen Schätzungen belaufe sich das Investitionsvolumen auf mehr als 15 Millionen Euro.

Damit das Altenheim zulässig ist, muss der Bebauungsplan „Mittelgrund II“ geändert werden. Der Gemeinderat hat diesem Schritt – abgesehen von der Gegenstimme von Thomas Gerspacher (Freie Wähler) – einmütig zugestimmt.

Wenn alles im Sinne der Verantwortlichen läuft, sollen die Abrissarbeiten bereits im November erfolgen.