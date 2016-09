00:27 Hackerangriff auf Parteien - Angriff wohl aus Russland

00:20 Roms Bürgermeisterin entscheidet über Olympia-Bewerbung

00:18 USA: Russland für Angriff auf Hilfskonvoi verantwortlich

23:04 US-Anleger scheuen vor Zinsentscheid das Risiko

New York - Vor den zur Wochenmitte anstehenden Zinsentscheidungen in Japan und den USA sind die Wall-Street-Anleger kein Risiko mehr eingegangen. Der Dow Jones gab gegen Handelsende seine moderaten Gewinne fast komplett ab, um mit plus 0,05 Prozent auf 18 129,96 Punkte abermals kaum verändert zu schließen. Der Euro gab im New Yorker Handel etwas nach und kostete zuletzt 1,1154 Dollar.