Bad Bellingen Spaß am Fahren und Feriengefühl

Auf dem Rad unterwegs mit Physiotherapeuten: Dieser therapeutische Ansatz ist ein neuer Schwerpunkt bei den E-Bike-Touren, die in Bad Bellingen angeboten werden. Am Mittwoch ging es mit E-Bike-Guides und der Physiotherapeutin Antje Wolf erstmals auf eine kleinere Tour. Die Idee zum neuen Angebot im Kurort hatte der Verwaltungsleiter der Markgräflerland-Klinik, Hans Runge.

Von Jutta Schütz

Bad Bellingen. Wer in Bad Bellingen schon einmal als Gast ein E-Bike geliehen hat, erinnert sich an Sigurd Jaks, der bis zu seinem Umzug nach München ein großes Zentrum am Schwarzwälder Hof etabliert hatte. Den eingespielten Service übernahm die Bade- und Kurverwaltung (BuK), die ein neues E-BikeZentrum beim Zugang zur Therme etablierte.

Die Flotte wurde erneuert. 20 Fahrräder und zwei Mountain-E-Bikes können ausgeliehen werden. Zusammen mit dem E-Bike-Dienstleister movelo, der im Markgräflerland insgesamt vier Miet- und Akkuladestationen in Bad Bellingen, Müllheim und Neuenburg eingerichtet hat, bietet die BuK nun von der einfachen Vermietung bis zu Thementouren ein breites Spektrum für E-Bike-Fans an.

Der gute Geist, der die Räder bereits seit sieben Jahren wartet und sogar eigene kleine Videos zum Umgang mit ihnen in mehreren Sprachen gedreht hat, die er als Einführung im E-Bike-Zentrum zeigt, ist Erwin Webert. Dann gibt es noch die Tour-Guides Karl-Friedrich Hess sowie Roswitha und Hans Grub, die die Gästebegleitung bei verschiedenen Themen-Touren übernehmen.

Sie sind nun auch abwechselnd, zusammen mit Therapeuten, bei den neuen therapeutischen Touren dabei. „Ich bin sicher, dass meine Patienten vom Radfahrern und der Bewegung profitieren, deshalb bin ich auf die Idee gekommen, nachzufragen, ob man E-Bike-Touren mit therapeutischem Ansatz anbieten könnte“, erklärt Runge. Er betont dabei auch, dass das Gruppenerlebnis eine Rolle spielt, dass sich Reha-Patienten beim Radfahren austauschen.

Tour-Guide Hess kann mitreden. Nach einem Herzinfarkt setzte er sich aufs Rad und merkte, wie das seinem Körper gut tat. „Körperlich arbeiten muss man auch, aber das Radfahren wird leichter, da der Motor unterstützt.“ Neben der Bewegung komme der Spaß am Fahren und das Feriengefühl, in der Landschaft unterwegs zu sein, hinzu. „Und wir vereinbaren Zeichen in der Gruppe. Wenn jemand nicht mehr kann, dann pausieren wir“, so die Grubs – auch bei Roswitha Grub sind die Tourteilnehmer in den besten Händen, denn sie war früher Krankenschwester, wie Dennis Schneider von der BuK berichtet.

In der 18-köpfigen Gruppe, die sich als Tester im Kurpark einfand, waren viele Neulinge. „Ich bin noch nie auf einem E-Bike gefahren“, gaben gleich mehrere Reha-Patienten zu, die sich durch das therapeutisch begleitete E-Bike fahren eine Besserung ihrer Rücken-, Schulter- oder Knie-Probleme erhofften.