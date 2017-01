Bad Bellingen-Bamlach. Die Einladung der Kolpingfamilie zu einem Informationsabend mit der ambulanten Hospizgruppe Grenzach-Wyhlen stieß auf reges Interesse. Etwa 40 Personen konnte Markus Bächlin im Pfarrheim begrüßen. Von der ambulanten Hospizgruppe aus Grenzach-Wyhlen waren Eva-Maria Neumann sowie Theo Fräulin und Wolfgang Gottschalk anwesend.

Zu Beginn erläuterte Theo Fräulin die Struktur der Gruppe und das Einzugsgebiet, in welchem sie tätig sind. Eva-Maria Neumann, die für die Koordination der ehrenamtlichen Helfer zuständig ist, berichtete über die Betreuung von schwerkranken und sterbenden Menschen. Auch Angehörige sowie Trauernde können Hilfe und Unterstützung erfahren.

Die Kontaktaufnahme erfolgt in der Regel durch Angehörige des Betroffenen. Wichtig sei hier, sich möglichst früh zu melden, damit entsprechend geplant werden könne. Verbindungen zu den Krankenhäusern in Lörrach und den Altenheimen in der Region seien ebenso vorhanden, so dass auch auf diesem Weg Hilfe vermittelt werden kann.

Im weiteren Verlauf des Abends wurde von Wolfgang Gottschalk über Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung informiert.

Bei Fragen zu Bankvollmachten und finanziellen Angelegenheiten wurde er von Theo Fräulin unterstützt. Als Mitarbeiter einer Bank und ehrenamtlicher Schatzmeister der Hospizgruppe gab er hierzu kompetent Auskunft, wie es im Bericht der Kolpingfamilie heißt. Die Besucher nutzten rege die Möglichkeit, den Fachleuten Fragen zu stellen.

Vorsitzender Markus Bächlin bedankte sich bei den Referenten und überreichte einen symbolischen Scheck in Höhe von 1000 Euro. Die Kolpingfamilie erfährt aus der Bevölkerung immer wieder Unterstützung, und so wurde in der Vorstandschaft angeregt, der Gesellschaft in Form von Spenden wieder etwas zurückzugeben.