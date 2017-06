Bad Bellingen Sprache als Schlüssel

Bad Bellingen. Aufgrund des Fachkräftemangels in Deutschland setzen Unternehmen neben der verstärkten Ausbildung auch auf qualifizierte Kräfte aus dem Ausland. Der Schlüssel zum Erfolg ist hier die Sprache.

Im Eigenbetrieb Heime des Landkreises Lörrach arbeiten Krankenpfleger und -schwestern aus unterschiedlichen Ländern. In Kooperation mit der Ifas wurde für die Mitarbeiter des Eigenbetriebs Heime ein eigener Sprachkurs gegründet. Von November bis Februar haben sich elf Mitarbeiter des Eigenbetriebs drei Mal wöchentlich berufsbegleitend zum intensiven Sprachkurs getroffen. „Mit viel Engagement und Disziplin konnten die Teilnehmer bereits in kurzer Zeit große Sprachfortschritte erzielen, sodass alle Sprachkursteilnehmer die offizielle B 2-Prüfung bestanden haben, die zur Anerkennung des Krankenpflegeabschlusses in Deutschland befähigt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Geschäftsführerin der Ifas, Dorothea Maier-Weiß, sowie der Betriebsleiter des Eigenbetriebs Heime Landkreis Lörrach, Reinhard Heichel, überreichten den Kursteilnehmern das Telc-Sprachzertifikat (The European Language Certificates).