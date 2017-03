Bad Bellingen Ukrainische Tanzgruppe zu Gast

Auch in diesem Jahr kommt eine ukrainische Tanzgruppe ins Elsass und macht wieder einen Abstecher nach Bad Bellingen, informiert der Förderkreis Heimatmuseum. 34 jugendliche Artisten und Künstler aus dem Kulturzentrum der Stadt Charkow treten am Samstag, 25. März, 16 Uhr, im Kurhaus auf und bieten in ihren farbenfrohen Kostümen ein zweistündiges Programm. Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten für Kriegswaisen in Waisenhäusern, Krankenhäusern sowie für Familien in den verseuchten Gebieten der Tschernobyl-Katastrophe. Für mehr als 100 betroffene Kinder werden Ferienaufenthalte im Elsass gefördert. Seit 1992 werden Besuche von Tanzgruppen aus der Ukraine von einem elsässischen Verein organisiert. Foto: zVg