Bad Bellingen (boe). Bad Bellingen feiert „60 Jahre Balinea Thermen“. Dazu findet am 3. Dezember im Kurhaus eine Jubiläumsveranstaltung statt – fast auf den Tag genau 60 Jahre nach der Quellerschließung. Am 28. November 1956 schoss das Thermalwasser mit 39 Grad Celsius und einer Wassersäule von über vier Metern aus dem Bohrloch. Aufgefangen wurde es in einem Bottich, in dem sich die ersten Badegäste aalten – die Geburtstsstunde der Bad Bellinger Therme (siehe obigen Bericht). Der Termin im Dezember soll den Startschuss geben für eine ganze Reihe von Veranstaltungen, mit der die Kurverwaltung das kommende Jahr – 60 Jahre nachdem das erste Badebecken eingeweiht wurde – spicken will. „Es ist vieles geplant und angedacht“, so Dennis Schneider vom Marketing-Team der Kurverwaltung. Unter anderem soll eine Woche vor dem Lichterfest das zweite „Blackforest Smoke and Wine-Festival“ im Kurpark stattfinden, ein internationaler Barbecue-Wettbewerb. Zum Thema Kulinarik soll einiges geboten werden, kündigt Schneider an, beispielsweise wolle man ein Picknick im Park ausrichten. Angestrebt sei auch eine Wiederbelebung der Mundarttage. Auch soll es im kommenden Jahr noch ein Gala-Diner zum Jubiläum geben. Bereits Anfang des Jahres hatte die Kurverwaltung die Bürger dazu aufgerufen, alte Fotos, Zeitzeugenberichte und Erinnerungen aus den Anfängen des Badebetriebs zu übermitteln (wir berichteten). Die Resonanz war groß. Neben historischen Fotos sind auch viele Gedichte und Briefe eingegangen. Ein besonderer Zeuge der Vergangenheit ist das Gästebuch der Therme, das von 1960 bis 1978 auslag. Wer ebenfalls etwas beizutragen hat, kann sich weiterhin melden (siehe Infokasten). Geplant ist eine kleine Jubiläumsschrift. Zudem soll das Material in einer chronologischen Ausstellung im Kurmittelhaus präsentiert werden.