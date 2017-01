Bad Bellingen (boe). Der Bad Bellinger Neujahrsempfang bot auch den würdigen Rahmen für Ehrungen. Als Anerkennung für vielfältige Verdienste im Vereinswesen wurden folgende Personen mit Urkunde und Präsenten bedacht:

Hermann Schropp, Hans Leber und Museumsleiter Christhart Heering, die das Bädermuseum in Bamlach neu gestaltet haben. In mehr als drei Jahren haben sie sämtliche Abteilungen überarbeitet. „Das hätten wir uns als Gemeinde nicht leisten können“, meinte Bürgermeister Christoph Hoffmann, der bei einer Fremdvergabe Kosten von an die 200 000 Euro nannte. Dank des großen ehrenamtlichen Engagements der Arbeitsgruppe seien lediglich Kosten in Höhe von 45 000 Euro entstanden. Der Betrag wurde komplett vom Förderkreis Heimatmuseum gestemmt, sodass für die Gemeinde keine Kosten entstanden sind. Die Regie der Finanzierung hatte Vorsitzender Eberhard Stotz inne. Und die Ehrenamtlichen haben schon das nächste Projekt im Blick: „Wir wollen jetzt die Heimatabteilung angehen“, kündigte Heering an.

Ausgezeichnet für sein ehrenamtliches Engagement wurde auch Erich Höferlin, der seit 1970 Mitglied des Bad Bellinger Musikvereins ist. In knapp 50 Jahren war Höferlin auf vielen Posten engagiert, zunächst als Jugendsprecher. Neben dem stellvertretenden Vorsitz hatte er auch zweimal das Amt des Vereinsvorsitzenden inne (von 1989 bis 1993 und von 2013 bis 2017). Im Jahr 2010 wurde er mit der Goldenen Ehrennadel des Bunds Deutscher Blasmusik ausgezeichnet für 40 Jahre aktives Musizieren. Schon seit 2000 ist er Ehrenmitglied des Vereins. „Der Musikverein ist mein Ausgleich zu Beruf und Alltag“, meinte Höferlin.

Als „Urgestein“ des MSC Rebland wurde auch Gerd Henn auf die Bühne gebeten und geehrt. Er ist seit Mitte der 1970er Jahre Mitglied des Vereins und hat sich über die Jahre auf zahlreichen Posten engagiert. Er war zwölf Jahre Beisitzer, neun Jahre Vorsitzender, ein Jahr stellvertretender Vorsitzender, fünf Jahre Schatzmeister, jeweils zwei Jahre Schriftführer, Sportwart und Jugendleiter. Unter seinem Vorsitz fand das erste Flutlichtrennen statt. Aktuell ist er unter anderem als Jugendkarttrainer aktiv, außerdem ist er Kassenprüfer bei der Süddeutschen Bahnmeisterschaft. Beim Grasbahnrennen kümmere er sich zudem als „Stromer“ um den Strom, so Hoffmann in seiner Laudatio.