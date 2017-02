Bad Bellingen (boe). Pasta und Pizza gibt es demnächst in der Vereinsgaststätte des VfR Bad Bellingen – aber auch bodenständige deutsche Küche wie Schnitzel oder Leberle. „Die Pächtersuche war erfolgreich“, bestätigte Vorstandsmitglied Jürgen Escher auf Nachfrage unserer Zeitung. Der Pachtvertrag sei bereits unterschrieben.

Der neue Pächter ist Antonio Viola. Er ist bestrebt, das am Rhein gelegene Ausflugslokal mit Gartenterrasse und insgesamt rund 200 Plätzen innen und außen schnellstmöglich wieder zu öffnen – sehr zur Freude des Vereins. Schließlich war die Gaststätte beim vorherigen Pächterwechsel ganze acht Monate geschlossen gewesen – das habe man nicht nochmal erleben wollen, so Escher.

Das Lokal war jetzt rund zwei Monate zu, nachdem die vorherigen Pächter Ende November geschlossen hatten. „Das war nicht so tragisch, weil wir keinen Trainings- und Spielbetrieb hatten. Das geht jetzt aber wieder los“, so Escher. Und schließlich fehlten dem Verein auch die Pachteinnahmen.

„Es gab zahlreiche Bewerber, die Nachfrage war gut“, meint Escher im Gespräch mit unserer Zeitung. Bei Antonio Viola habe es einfach „am besten gepasst“. Taufen will dieser das Lokal Pizzeria Trattoria Lucano. „Eine Pizzeria im Ort ist sicher nicht verkehrt, schließlich haben wir bisher keine“, so Escher. Viola war zuletzt in einem Angestelltenverhältnis, davor hatte er mit einem Kollegen eine Pizzeria in Vögisheim betrieben.

Der neue Pächter, der von seiner Familie unterstützt wird, ist derzeit dabei, das Lokal einzurichten – unter anderem mit einem Pizzaofen – und vorzubereiten. Eröffnen will er bis Mitte des Monats – „eventuell auch früher“, berichtet Escher.

Nächste Woche stehe nämlich der Wintercup ins Haus. Los geht es am Mittwoch, 8. Februar, mit der Partie FC Black Stars Basel gegen den FC Emmendingen. Bei der Partie am Donnerstag trifft der VfR Bad Bellingen I auf den FV Lörrach-Brombach. Anpfiff ist jeweils um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 12. Februar, wird um 12.30 Uhr dann das Spiel um Platz drei ausgetragen, für 15 Uhr ist das Finale angesetzt.

Die Gaststätte ist nicht nur Anlaufpunkt für die Kicker, sondern auch für die Kurgäste und – speziell bei schönem Wetter – für Radfahrer und Wanderer.