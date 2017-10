Bad Bellingen „Viel heller und freundlicher“

Von Claudia Bötsch

Viele strahlende Gesichter gab es beim Tag der offenen Tür im Kindergarten Bamlach, bei dem die frisch sanierte Einrichtung präsentiert wurde. „Alles ist jetzt viel heller und freundlicher“, lautete der Tenor.

Bad Bellingen-Bamlach. Neben Eltern, Geschwistern und Großeltern nutzten viele Bürger aus der Gemeinde die Gelegenheit, um die neuen Räume in Augenschein zu nehmen. Auch viele Ehemalige, die längst selbst eigene Kinder haben, schauten vorbei. Dementsprechend freudig war die Stimmung beim Tag der offenen Tür, immer wieder gab es ein „großes Hallo“ und herzliche Umarmungen. Kindergartenleiterin Rosemarie Leese war die Freude ins Gesicht geschrieben. Die Reaktionen und Rückmeldungen seien „sehr positiv“, freute sie sich.

Fenster, Türen und Sanitär

Der gesamte Sanitärbereich, alle Fenster und die Beleuchtung (LED) sowie Türen und Bodenbeläge wurden erneuert. Der Kindergarten wurde damit auch energetisch saniert. Zudem wurden die Elektro-Installationen auf den neuesten Stand gebracht. Auch die Wände bekamen einen neuen Anstrich. Zu den Glanzlichtern gehört die neue Küche mit einem Tresen in Kinderhöhe. Die Erzieherinnen können jetzt beispielsweise mit den Kleinen backen. „Das hatten wir uns so gewünscht.“ Die Kinder sollen schließlich ganz viel lernen können, sagt Leese, die den Bamlacher Kindergarten seit nunmehr 22 Jahren leitet. Toll fand sie, eng in den Sanierungsprozess miteingebunden worden zu sein. Ein Ergebnis davon ist auch, dass der neue Flur als Spielfläche integriert wurde und künftig ebenfalls von den Kindern „bespielt werden soll“.

Den Startschuss für die umfangreiche Sanierung, auf den der Kindergarten lange warten musste, markierte der Abriss des Vordachs im Dezember 2016.

In Halle umgezogen

Im Juni begannen dann die eigentlichen Innenarbeiten. Die Kinder zogen während des Umbaus in die Halle um, die sich im gleichen Gebäude befindet. Dieses Provisorium habe bestens funktioniert, resümierte Leese im Gespräch mit unserer Zeitung. „Es war eine sehr schöne und interessante Zeit. Und die Kinder konnten ihrem Bewegungsdrang freien Lauf lassen.“ In dieser Zeit sei auch das Zirkusprogramm entstanden, das beim Tag der offenen Tür aufgeführt wurde. „Die Kinder haben sich wahnsinnig auf den ’neuen’ Kindergarten gefreut“, betonte die Leiterin.

Zusätzliche Arbeiten

Eigentlich sollte die Rückkehr in die Kindergartenräume schon nach den Sommerferien erfolgen. Allerdings habe es auf der Baustelle einige unschöne Überraschungen gegeben, die einen zusätzlichen Sanierungsbedarf mit sich brachten, berichtete Bernhard Riemer vom Bauamt. So mussten einige der Rohrleitungen für Wasser und Heizung erneuert werden.

Die Kinder konnten schließlich vergangene Woche wieder in ihren Kindergarten zurückkehren. Die Sanierung ist nun weitgehend abgeschlossen, es fehlen lediglich noch einige Restarbeiten. Darüber hinaus muss noch das neue Vordach erstellt werden.

Für den Kindergarten hat der Gemeinderat ein Gesamtbudget von 394 000 Euro genehmigt. Ein Großteil davon wird über Fördergelder finanziert. So wird die Maßnahme mit einem Zuschuss von einer viertel Million Euro aus dem Ausgleichstock gefördert. Die Abrechnung der Gesamtmaßnahme steht noch aus.

Im Jahr 2018 zwei Gruppen

Derzeit werden in der Bamlacher Einrichtung rund 25 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren von zwei Erzieherinnen und einer Vertretungskraft betreut. Im neuen Jahr soll indes eine zweite Gruppe hinzukommen, auf die die Einrichtung auch ausgelegt ist. Die Zahl der betreuten Kinder wird damit deutlich auf fast 50 Kinder steigen. Hier macht sich auch der verstärkte Zuzug von Familien durch die Erschließung neuer Baugebiete bemerkbar.

Auf aktuellem Stand

Mit der Sanierung des Bamlacher Kindergartens, der 1974 in Betrieb gegangen ist, wurde auch die dritte Betreuungseinrichtung der Gemeinde auf den aktuellen Stand gebracht. Zuvor war bereits in Bad Bellingen der Kindergarten saniert, auf Ganztagsbetrieb ausgelegt und die Erweiterung zur Krippe für 370 000 Euro umgesetzt worden und in Rheinweiler für 1,75 Millionen Euro der Kindergarten mit neuer Krippe gebaut worden.