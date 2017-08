Bad Bellingen Von Briefmarken bis zu Experimenten

Nachrichten-Ticker

00:03 Verletzter Gnabry aus DFB-Hotel abgereist

Stuttgart - U21-Europameister Serge Gnabry ist am späten Abend aus dem Teamhotel der deutschen Fußball- Nationalmannschaft in Stuttgart abgereist. Das gab der DFB bekannt. Der an 1899 Hoffenheim ausgeliehene Bayern-Spieler Gnabry war schon mit einer Sprunggelenkverletzung zum Treffpunkt des Weltmeisters gekommen und hatte auch das erste Training verpasst. Für die WM-Qualifikationsspiele am Freitag in Prag gegen Tschechien und drei Tage später in Stuttgart gegen Norwegen hat Bundestrainer Joachim Löw jetzt noch 23 Spieler zu Verfügung.

00:02 UN-Sicherheitsrat beginnt Sondersitzung zu Nordkorea

New York - Der UN-Sicherheitsrat ist zu seiner Sondersitzung wegen der Nordkorea-Krise zusammengekommen. Zuvor hatten sich mehrere Diplomaten bei den Vereinten Nationen für eine härteren Umgang mit Pjöngjang ausgesprochen. "Zunächst muss der Rat den Test verurteilen und dann über strengere Sanktionen nachdenken", sagte der britische UN-Botschafter Matthew Rycroft vor Beginn der Sitzung in New York. Trotz bereits geltender harter Sanktionen hatte Nordkorea eine Rakete über den Norden Japans hinweg in Richtung Pazifik gefeuert und erntete dafür harsche internationale Kritik.

23:20 Macron will sich wegen Schließung von Cattenom nicht festlegen

Luxemburg - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will sich zu einer möglichen Stilllegung des Atomkraftwerks Cattenom direkt an der Grenze zu Luxemburg und Deutschland nicht festlegen. "Ich weiß, dass das ein sensibles Thema ist", sagte er in Luxemburg nach einem Gespräch mit dem luxemburgischen Regierungschef Xavier Bettel. Bettel hatte zuvor gesagt: "Das ist ein Thema, das uns sehr besorgt." Ebenso wie die Regierungen des Saarlands und von Rheinland-Pfalz fordert auch Luxemburg eine rasche Stilllegung des Kraftwerks Cattenom. Der 1986 in Betrieb genommene Atommeiler gilt als pannenanfällig.

22:50 Kleines Mädchen stürzt aus Fenster und stirbt

Solingen - Ein knapp zwei Jahre altes Mädchen ist in Solingen aus einem Fenster in der vierten Etage gestürzt und tödlich verletzt worden. Es fiel rund 14 Meter tief und schlug am Abend auf dem Straßenpflaster auf, wie die Polizei mitteilte. Ein Nachbar brachte die verzweifelten Eltern mit ihrem schwer verletzten Kind in ein Krankenhaus. Von dort wurde es mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Am Nachmittag starb das Mädchen an seinen schweren Verletzungen. Offenbar hatte es in einem unbeobachteten Moment zum Fenster hochklettern können.

22:01 Trump besucht Texas - Louisiana rüstet sich für Fluten

Houston - In den von Überschwemmungen verwüsteten Teilen des US-Bundesstaates Texas kämpfen die Menschen weiter mit den Folgen des Tropensturms "Harvey". Auch heute regnete es im Südosten des Bundesstaates weiter, wie der Nationale Wetterdienst mitteilte. In der besonders schwer getroffenen Stadt Houston lief ein Damm über. Ein anderer in Brazoria County brach. Auch der Bundesstaat Louisiana rüstete sich für Überflutungen. In beiden Bundesstaaten gilt der Notstand. US-Präsident Donald Trump machte sich in der texanischen Stadt Corpus Christi ein Bild von der Lage.