Bad Bellingen. Zum neuen Jahr hat der Schwarzwaldverein Bad Bellingen den neuen Wanderplan für 2017 herausgegeben. Der Verein, der Mitglieder im ganzen Markgräflerland hat, bietet wieder viele interessante Ausflüge und Touren an. Ziele sind Schwarzwald und Kaiserstuhl, außerdem werden Wanderwochen auf Mallorca und im Bayrischen Wald angeboten. Mindestens zwei bis drei Nachmittags- oder Tageswanderungen pro Monat sind geplant sowie von April bis Oktober eine Freitagnachmittagswanderung pro Monat. Zusätzlich werden im März eine Wanderwoche im Lido Park in Paguera auf Mallorca und im Juni eine Wanderwoche im Bayrischen Wald angeboten (Hotel „der Wieshof“ in St. Oswald/Riedlhütte).

Das umfangreiche Wanderprogramm wird durch viele ehrenamtliche Wanderführerinnen und -führer ermöglicht. Die Touren stehen auch Nichtmitgliedern und Gästen offen.

„Großen Erfolg haben nach wie vor kürzere oder einfachere Touren sowie die Freitagnachmittagswanderungen in der näheren Umgebung“, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Hier einige Auszüge aus dem Programm:

Die Auftaktwanderung in der Heimat findet am Sonntag 8. Januar mit Peter Pilger statt. Die ersten drei Monate sind mit traditionellen Terminen gefüllt: der Winterwanderung am 29. Januar im Hochschwarzwald mit Wolfhard Strebel, der Wanderung am 12. Februar zum Holzener Storchengehege mit Gisela Höferlin und dem Volksmarsch in Petit Landau/Elsass mit Walter Spittler am 26. Februar. Vom 5. bis 12. März findet die Wanderwoche auf Mallorca mit Johanna Pfeiffer statt (ausgebucht).

Am 19. März wandert die Gruppe mit Ruth und Michael Vogler von Ebringen aus zur Schneeburg. Am Freitag, 31. März, ab 18.30 Uhr, findet die Jahreshauptversammlung statt. Am 2. April ist eine Wanderung von Kirchzarten aus nach Littenweiler mit Hannelore und Kurt Röser geplant. Eine Frühjahrswanderung ist für 17. April vorgesehen, am 30. April geht es über den Dinkelberg (beide Touren mit Anita und Fritz Hurst).

Am 14. Mai unternimmt die Gruppe mit Ruth und Michael Vogler eine Rundwanderung von Sasbach aus über Leiselheim und Jechtingen am Kaiserstuhl. Am 28. Mai wird im Blauengebiet gewandert (mit Brigitte und Walter Müller).

Am 11. Juni wandert der Schwarzwaldverein mit den Wanderfreunden Josef Müller und Helmut Karr aus Renchen über den Renchtalsteig im Nordschwarzwald. Von 18. bis 25. Juni findet eine Wander- und Erlebnisreise in den Bayrischen Wald statt, geführt von Anton und Barbara Kress.

Am 2. Juli geht es mit Anita und Fritz Hurst auf dem Schluchseer Jägersteig über den Bildstein. Über den Panoramaweg in Bernau wandert die Gruppe am 16. Juli mit Bernhard Steinmitz. Am 23. Juli steht eine einfache Strecke zum Forsthausgartenfest der Ortsgruppe Kandern an (mit Walter Spittler).

Am 6. August bieten Ruth und Michael Vogler eine Rundwanderung von Bad Sulzburg zur Kälbelescheuer an. Eine Wanderung mit den Freunden aus Stockach am Bodensee findet am 20. August mit Juliane Kehlert statt (Anmeldung erforderlich).

Am 3. September geht es mit Antje und Klaus Knoll zur Krunkelbachhütte oberhalb von Bernau, und am 17. September unternimmt der Schwarzwaldverein eine Ravennaschluchtwanderung mit Hannelore und Kurt Röser. Am 1. Oktober wird mit den Wanderfreunden aus Renchen im Markgräflerland mit Johanna Pfeiffer gewandert. Die Wanderfreunde aus Hühnfeld/Rhön kommen vom 9. bis 13. Oktober nach Bad Bellingen, geplant sind gemeinsame Wanderungen.

Mit den schon über 40 Jahre befreundeten Wanderern aus Masevaux ist der Bad Bellinger Schwarzwaldverein am 15. Oktober auf einer Wanderung über den badischen Belchen unter Führung von Bernhard Steinmitz unterwegs.

Für 29. Oktober ist eine Metzgedewanderung mit Manfred Maier und für 12. November eine Herbstwanderung mit Eva Kappeler geplant. Für den 25. November ist die Adventsfeier vorgesehen. Am 26. November findet eine Wanderung durch den Sundgau zum Karpfenessen mit Manfred Maier statt. Das Jahr 2017 klingt mit traditionellen Wanderungen – der Nikolauswanderung am 10. Dezember mit Johanna Pfeiffer und der Stefanstagswanderung mit Walter Spittler am 26. Dezember – aus.