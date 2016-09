Bad Bellingen. Der Schwarzwaldverein Bad Bellingen unternimmt mit den Wanderfreunden aus Masevaux eine viereinhalb- bis fünfstündige Rundwanderung in den Vogesen. Diese findet am Sonntag, 25. September, statt. Vom Sportplatz in Oberbruck im Dollertal aus geht es in Richtung Gratzen und weiter durch den Zugweg zum Neuweihersee, wo die Mittagspause vorgesehen ist. Das Essen, Getränke, Dessert und Kaffee sind organisiert und kosten 22 Euro. Anschließend wird nach Oberbruck zurückgewandert. Mitzunehmen sind gutes Schuhwerk, Regenschutz und Wanderstöcke. Die Abfahrt mit dem Bus ist um 7.30 Uhr am Busbahnhof der Firma Will in Müllheim, um 7.35 Uhr in Auggen beim Netto Markt, um 7.45 Uhr beim Weingut Blankenhorn in Schliengen, um 8 Uhr an der Bushaltestelle an der Badstraße in Bad Bellingen und um 8.10 Uhr am Sägeweg in Neuenburg. Die Führung übernehmen Bernhard Steinmitz aus Neuenburg und Rene Hirth aus Masevaux. Um Anmeldung bis Freitag, 23. September, bei Wanderführer Bernhard Steinmitz unter Tel. 07631/724 92 oder bei Johanna Pfeiffer, Bad Bellingen, Tel. 07635/98 36. Zur Wanderung sind die Mitglieder und Freunde des Wanderns eingeladen.