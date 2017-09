Bad Bellingen Wein-Premiere im Bellinger Kurpark

Bad Bellingen. Die Bad Bellinger Unternehmen Markgräfler Weintheke.de und Weinbau Kallmann veranstalten am Samstag, 9. September, einen neuen Wein-Event im Bad Bellinger Kurpark. Geboten werden Livemusik, Wein und Essen.

Die Bade- und Kurverwaltung (BuK) will mit dieser Veranstaltung das Thema Wein als Attraktion in Bad Bellingen weiter ausbauen. „Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass Sven Vormann (Markgräfler Weintheke) und Boris Kallmann (Weinbau Kallmann) mit dieser Idee auf uns zugekommen sind. Gegenüber neuen Ideen aus der Region sind wir immer aufgeschlossen und unterstützen gerne die Umsetzung, damit wir das Thema Wein in Zusammenarbeit mit regionalen Anbietern zukünftig weiter fördern können“, so Dennis Schneider, von der Leitung Marketing der BuK.

„Wine & Chill im Park“ beginnt um 16 Uhr. Neben der großen Auswahl am Weinbrunnen und dem Cocktailstand gibt es einen Bierbrunnen, Foodtrucks und Essensstände sowie Musik von der Mundart-Rockband „Bändisch“ und der Marching-Jazz-Band „Castle Groove Festival Brass Band“.