Bad Bellingen „Weit entfernt von Schieflage“

Von Claudia Bötsch

Gut gelaufen ist das vergangene Jahr für Kurverwaltung und Therme. Eine dementsprechend positive Bilanz zog Geschäftsführerin Doris Räuber bei der Pressekonferenz zum Jahresabschluss 2016. Ein Überschuss wurde erwirtschaftet, zudem gab es bei den Übernachtungen und Ankünften sowie den Thermeneintritten eine leichte Steigerung im Vergleich zum Vorjahr.

Bad Bellingen. Die Bade- und Kurverwaltung (BuK), eine 100-prozentige Tochter der Gemeinde, verbuchte einen Jahresüberschuss in Höhe von 310 000 Euro (Vorjahr: ein Minus von 95 000 Euro). Damit sei der Planansatz deutlich überschritten worden. „Wir pendeln schon seit einigen Jahren um die Null-Achse“, zeigte sich Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender Christoph Hoffmann zufrieden. Dieses Ziel sei nicht leicht zu erreichen, und nur wenige nicht-staatliche Bäder schafften dies. Ein dementsprechendes Kompliment gelte der „ganzen Mannschaft“ der Kurverwaltung mit ihren knapp 70 Mitarbeitern. Für die Gemeinde bedeute dies, dass sie nicht weitere Gelder zuschießen müsse, freute sich der Rathauschef. „Wir sind weit entfernt von einer ökonomischen Schieflage“, was einst lange ein Thema gewesen sei.

Bei den Übernachtungen und Ankünften konnte der Kurort im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Steigerung verzeichnen. Es wurden 70 637 Ankünfte (2015: 69 198) und 288 850 Übernachtungen (284 300) gezählt. Die Klinikübernachtungen machten davon etwa 60 000 aus.

Die Übernachtungszahlen sind jedoch nach wie vor ein Sorgenkind: Mittelfristig und auf Dauer strebt der Kurort rund 350 000 Übernachtungen pro Jahr an. In diesem Zusammenhang ist die Gemeinde nach wie erpicht darauf, ein Vier-Sterne-Hotel an der Therme anzusiedeln, mit dem eine solche drastische Steigerung realisierbar wäre. „Wir sind in Verhandlungen“, meinte Hoffmann zu den Plänen.

Handlungsbedarf besteht auch durch einen gewissen Strukturwandel innerhalb der Gemeinde. „Der Druck auf den Wohnungsmarkt ist immens“, meinte der Bürgermeister mit Blick auf den Umstand, dass immer mehr Ferienwohnungen in feste Wohnungen umfunktioniert werden.

Die Zahl der Privatvermieter werde in den nächsten Jahren kontinuierlich sinken, der Trend gehe eindeutig zum Hotel. „Wir müssen als Kurort aber entsprechende Kapazitäten bringen“, und die könnten über einen solchen Hotelneubau abgedeckt werden.

Doris Räuber blickte bei der Bilanzpressekonferenz auch auf die baulichen Maßnahmen in der Therme zurück, insgesamt sind gut eine Million Euro geflossen. Im Bereich der Technik wurden 230 000 Euro in eine Enthärtungsanlage und eine Optimierung der Badewasseraufbereitung investiert. Dadurch sollen künftig weniger Schäden aufgrund des Härtegrades des Wassers verzeichnet werden.

Dazu kamen erste vorbereitende Arbeiten zur Erschließung der Quelle V, die nach wie vor läuft, ein neues Licht-Notrufsystem sowie die Anschaffung von Aqua-Bikes für Kurse.

In diesem Jahr bereits baulich umgesetzt wurden die neuen Duschen, die Halomed-Therapie in der Salzgrotte und die Salzbeleuchtung am Eingang. Der Fokus liegt in diesem Jahr indes auf der Erschließung der neuen Thermalwasser-Quelle.