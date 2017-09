Nachrichten-Ticker

18:17 U2 sagen Konzert in St. Louis wegen Unruhen ab

St. Louis - Die irische Rockband U2 hat ein für heute Abend geplantes Konzert in St. Louis wegen schwerer Unruhen in der US-Stadt abgesagt. In einer Twitter-Nachricht begründeten die Musiker den Entschluss mit den Worten: "Wir können die Sicherheit der Fans nicht aufs Spiel setzen". Vorangegangen waren gewalttätige Proteste am Freitagabend gegen den Freispruch für einen weißen Ex-Polizisten, der einen 24-jährigen Schwarzen nach einer Verfolgungsjagd durch St. Louis erschossen hatte.

17:40 Bayern mit klarem Erfolg gegen Mainz

Berlin - Bayern München ist in der Fußball-Bundesliga wieder auf Kurs. Eine Woche nach der ersten Saisonniederlage bei 1899 Hoffenheim feierte der Titelverteidiger ein 4:0 gegen Mainz 05. Die Münchener liegen nun einen Zähler hinter Aufsteiger Hannover 96, der nach dem 2:0 gegen den Hamburger SV am Freitag vorerst die Spitze übernommen hatte. Weiter im Aufwind ist auch der FC Augsburg nach dem 2:1 bei Eintracht Frankfurt. Aufsteiger VfB Stuttgart kam zu einem 1:0 gegen den VfL Wolfsburg und zum zweiten Saisonsieg. Werder Bremen unterlag Schalke 04 mit 1:2 und wartet auf den ersten Erfolg.

17:31 94-Jähriger überfährt versehentlich Ehefrau

Königsfeld - Ein 94-Jähriger hat im Schwarzwald versehentlich seine Ehefrau mit dem Auto überfahren. Die 79-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und in eine Klinik geflogen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann hatte seine Frau übersehen, als er in Königsfeld rückwärts aus der Garage fuhr. Laut Polizei wurde die 79-Jährige von der Hinterachse des Autos überrollt.

17:31 SPD soll sich laut Merkel von Rot-Rot-Grün abwenden

Binz (dpa) – Kanzlerin Angela Merkel hat die SPD aufgefordert, sich noch vor der Bundestagswahl von einem möglichen Regierungsbündnis mit der Linken zu distanzieren. "Wir leben in unruhigen Zeiten. Und Experimente können wir uns im Augenblick nicht erlauben", sagte die CDU-Vorsitzende während eines Wahlkampfauftrittes in Binz auf der Insel Rügen. Merkel appellierte an die Zuhörer zur Wahl zu gehen, auch wenn Umfragen die CDU klar vorne sehen. "Es ist überhaupt nichts entschieden", sagte sie.

16:43 Nach Anschlag in London durchsucht Polizei Wohnung

London - Nach dem Bombenattentat auf eine Londoner U-Bahn hat die britische Polizei eine Wohnung in der englischen Grafschaft Surrey durchsucht. Das teilte Scotland Yard mit. Die Durchsuchung in Sunbury südwestlich von London stehe im Zusammenhang mit der vorangegangenen Festnahme eines Terrorverdächtigen im Hafenbereich von Dover, hieß es in der Mitteilung. Als Vorsichtsmaßnahme seien mehrere angrenzende Wohnungen evakuiert worden. Der Bereich sei weiträumig abgeriegelt worden.