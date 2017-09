Baden-Württemberg BGH verhandelt über Tempo eines Richters

07:57 Posse um Apfelköniginnen-Wahl - Gericht entscheidet

Guben - Ein gescheiterter Kandidat bei der Wahl der Apfelkönigin im brandenburgischen Guben hat geklagt, weil er die Abstimmung für ungültig hält. Heute wird vor dem Amtsgericht Cottbus eine Entscheidung in dem Verfahren erwartet. Der 42 Jahre alte Mann hatte zu Verhandlungsbeginn im August den Vorwurf der Wahlmanipulation erhoben. Die amtierende Apfelkönigin und der Tourismusverein in Guben halten seine Vorwürfe für haltlos.

07:55 BGH verhandelt über Tempo eines Richters

Karlsruhe - Vor dem Bundesgerichtshof geht es um das Arbeitstempo eines Freiburger Richters. Die Präsidentin des Oberlandesgerichts Karlsruhe hatte dem Mann vorgeworfen, seine Fälle zu langsam abzuschließen. Zwischen 2008 und 2010 entsprachen die Erledigungszahlen des OLG-Richters etwa 68 Prozent von dem, was seine Kollegen im Schnitt leisteten. Die Gerichtspräsidentin ermahnte ihn deshalb im Wege der Dienstaufsicht zu einer "unverzögerte(n) Erledigung der Amtsgeschäfte". Der 63-Jährige sieht darin einen Eingriff in seine richterliche Unabhängigkeit.

07:26 Südkorea und Japan drängen zu härteren Sanktionen gegen Nordkorea

Seoul - Nach dem sechsten Atomtest durch Nordkorea wollen Südkorea und Japan die Regierungen Chinas und Russlands dazu bewegen, einem Öl-Embargo gegen Pjöngjang zuzustimmen. Mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe sei er sich einig, dass jetzt nicht der Moment sei, einen Dialog mit Nordkorea zu verfolgen, wurde Südkoreas Präsident Moon Jae In von einem Sprecher zitiert. Die USA hatten zuvor einen Resolutionsentwurf bei den Vereinten Nationen vorgelegt, der solch ein Öl-Embargo vorsieht. Nach eigenen Angaben hatte Nordkorea am Sonntag eine Wasserstoffbombe getestet.

06:46 "Friedenspapst" Franziskus begeistert in Kolumbien empfangen

Bogotá - Mehr als eine halbe Million Menschen haben Papst Franziskus in Kolumbien einen begeisterten Empfang bereitet. Bereits bei der Landung in der Hauptstadt Bogotá stand das den Besuch dominierende Thema des historischen Friedensprozesses im Mittelpunkt. Dutzende Kriegsopfer in Rollstühlen begrüßten den Papst, der sie umarmte. Bei der Fahrt mit dem Papamobil in die Stadt gab es zeitweise kein Durchkommen mehr, die Sicherheitsleute reagierten sichtbar nervös. Franziskus will in Kolumbien unter anderem den historischen Friedensprozess und die Aussöhnung miteinander stärken.