Baden-Württemberg Demonstration in Freiburg gegen Verbot von Internetplattform

Nachrichten-Ticker

22:02 "Harvey" bringt Fluten nach Texas

Houston - Hurrikan "Harvey" hat im US-Staat Texas schwere Verwüstungen angerichtet und Überschwemmungen verursacht. Etwa 340 000 Menschen sind ohne Strom. In der besonders stark betroffenen Stadt Rockport am Golf von Mexiko kam ein Einwohner ums Leben. Hier war "Harvey" als stärkster Hurrikan seit zwölf Jahren in den USA auf das Festland geprallt. Und das war erst der Anfang: Meteorologen sagten voraus, dass "Harvey" - wenn auch inzwischen stark abgeschwächt - der Region Rekordregen und gefährliche Überflutungen bescheren werde.

22:00 80-Jährige bei Bergwanderung im Allgäu tödlich verunglückt

Oberstdorf - Bei einer Bergwanderung nahe Oberstdorf ist eine 80 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Die Frau aus dem Kreis Würzburg war gegen 13.00 Uhr mit ihrem 82-jährigen Ehemann auf den knapp 1680 Meter hohen Besler unterwegs. Kurz vor dem Gipfel hörte der vorauslaufende Ehemann seine Frau rufen. Sie rutschte über eine Wiese auf einen steilen Abbruch zu, wo sie etwa 200 Meter in die Tiefe stürzte. Unten fand der Mann die Frau mit schweren Kopfverletzungen. An einer Almhütte alarmierte der Hüttenwirt die Bergwacht, die aber nur noch den Tod der Frau feststellen konnte.

20:59 Barcelona trotzt dem Terror mit Massen-Demo

Barcelona - Neun Tage nach den Anschlägen von Barcelona und Cambrils mit 15 Todesopfern haben Hunderttausende Einwohner der katalanischen Metropole mit einer Großdemonstration ein Zeichen gegen Terror und Gewalt gesetzt. Die Polizei sprach von einer halben Million Menschen. Sie zogen vom Prachtboulevard Passeig de Gràcia bis zur Plaça de Catalunya - jenem Platz, von dem aus ein Attentäter am 17. August einen Lieferwagen in die Fußgängerzone von Las Ramblas gesteuert hatte. Zum ersten Mal in der Geschichte Spaniens nahm mit König Felipe VI. ein Monarch an solch einer Massenkundgebung teil.

20:57 Demonstration in Freiburg gegen Verbot von Internetplattform

Freiburg - In Freiburg hat es am Abend eine Demonstration gegen das Verbot der linksextremistischen Internetplattform "linksunten.indymedia.org" gegeben. Kurz nach dem angekündigten Beginn am frühen Abend hatten sich etwa 200 Menschen auf dem Augustinerplatz versammelt. Sie hatten Transparente dabei, auf einem Protestschild stand "Kein Forum ist illegal!". Die Polizei sprach am frühen Abend von einem friedlichen Protest ohne besondere Vorkommnisse. Angemeldet war die Kundgebung allerdings nicht.

20:29 Borussia Dortmund nach 2:0 gegen Hertha BSC Tabellenführer

Dortmund - Borussia Dortmund ist mindestens bis morgen Sonntag Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Der BVB entschied am Abend das Top-Spiel gegen Hertha BSC mit 2:0 für sich und setzte auch unter dem neuen Trainer Peter Bosz seine glänzende Heimserie fort. Pierre-Emerick Aubameyang und der überragende Nuri Sahin bescherten dem niederländischen Coach vor 80 860 Zuschauern eine gelungene Bundesliga-Heimpremiere. Dortmund ist nun seit 39 Meisterschaftsspielen nacheinander daheim ungeschlagen.