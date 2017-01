Stuttgart - In Stuttgart gilt der erste Feinstaubalarm in diesem Jahr. Der Feinstaubwert überschritt gestern die Höchstgrenze: Die Messstation am Neckartor zeigte 78 Mikrogramm - der EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Das geht aus Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg hervor. Autofahrer wurden aufgerufen, ihre Fahrzeuge stehen zu lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. In Häusern mit Heizung sollen Kamine und Öfen ausbleiben.