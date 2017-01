Nachrichten-Ticker

15:22 Taucher finden in Elbe keinen Hinweis auf vermissten HSV-Mitarbeiter

Hamburg - Auch die Suche in der Elbe nach dem vermissten Merchandising-Chef Timo Kraus vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV ist ohne Hinweis geblieben. 18 Polizeitaucher aus Hamburg und Niedersachsen haben im Bereich der Pontonbrücke 1 am Museumsschiff "Rickmer Rickmers" nach Kraus gesucht und ihre Arbeit unter Wasser nach rund einer Stunde eingestellt. "An dieser Stelle haben wir alles abgesucht. Es wird hier keinen weiteren Tauchgang geben", sagte ein Polizeisprecher. Ein Personenspürhund hatte am Dienstag in der Nähe der Landungsbrücken die Witterung des HSV-Mitarbeiters aufgenommen.

15:17 16-Jährige aus Sachsen-Anhalt stirbt in Ski-Ferien

Rom - Eine 16 Jahre alte Schülerin aus Sachsen-Anhalt ist bei einem von ihrer Schule angebotenen Skikurs in Norditalien gestorben. Die italienische Polizei erklärte, die Todesursache werde noch untersucht. Klar sei schon, dass die Schülerin keinen Unfall mit einer anderen Person gehabt habe. Es sei möglich, dass das Mädchen krank war. Der Schulleiter ihres Gymnasiums bestätigte, dass die Schülerin an einem Skikurs teilgenommen hat. Es sei ein übliches Angebot für die elften Klassen.

14:03 Gauck fordert internationale Zusammenarbeit gegen Terrorismus

Berlin - Bundespräsident Joachim Gauck hat eine bessere internationale Zusammenarbeit gegen den Terrorismus gefordert. Beim Neujahrsempfang für das Diplomatische Korps erinnerte er an den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt und sagte: "Der Terror, der uns an vielen Orten der Welt und nun auch im eigenen Land getroffen hat, zielt auf unsere Werte, auf unsere Lebensweise." Keine noch so gesicherte Grenze der Welt werde uns vor Terror und politischen Umwälzungen nahezu überall auf der Welt schützen können, sagte Gauck. Deshalb müsse man bei der Bewältigung dieser Krisen zusammenarbeiten.

13:53 Evakuierungen wegen Gasaustritts in Mannheim

Mannheim - Wegen eines Gasaustritts im Zentrum von Mannheim hat die Feuerwehr Wohnungen und Geschäfte geräumt. Der Strom wurde abgestellt, etwa 50 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Den Behörden zufolge herrschte Explosionsgefahr. Der Energieversorger MVV sperrte eine Zuleitung, wodurch ein Entweichen des Gases eingedämmt wurde. "Es tritt praktisch kein Gas mehr aus", sagte ein MVV-Sprecher am frühen Nachmittag. Es handele sich um normales Gas, wie es in Haushalten verwendet werde. Die undichte Leitung in einer Straße werde zur Reparatur freigelegt.

13:14 Große Mehrheit für Gleichstellung von Schwulen und Lesben

Berlin - Die große Mehrheit der Deutschen findet, dass Lesben, Schwule und Bisexuelle weiter diskriminiert werden, und fordert ihre komplette rechtliche Gleichstellung. Das ist das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Demnach stimmen 83 Prozent der Aussage zu, Ehen zwischen zwei Frauen oder zwei Männern sollten erlaubt sein. Die Umfrage zeigt aber auch, dass auch abwertende Einstellungen gegenüber Schwulen und Lesben noch weit verbreitet sind. So bezeichneten es 38 Prozent als unangenehm, wenn zwei Männer in der Öffentlichkeit ihre Zuneigung zeigen.