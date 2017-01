Nachrichten-Ticker

18:18 VW-Chef Müller bleibt Automesse in Detroit fern

Wolfsburg - VW-Chef Matthias Müller wird sich in diesem Jahr nicht auf der Automesse in Detroit sehen lassen. "Es wird kein eigenes Veranstaltungsformat des Volkswagen Konzerns geben und der Konzernvorstand wird vor diesem Hintergrund nicht an der Messe teilnehmen", teilte das Unternehmen mit. Im vergangenen Jahr hatte Müller auf einer Vorabendveranstaltung des Konzerns mit einem Radio-Interview für Irritationen gesorgt. In dem Gespräch mit dem US-Sender NPR hatte Müller den Abgas-Skandal als ein "technisches Problem" dargestellt. Der Konzern habe auch nicht gelogen.

17:56 Berlin-Anschlag: Keine Zweifel mehr an Täterschaft Amris

Berlin - Die Ermittler haben keine Zweifel mehr: Der 24 Jahre alte Tunesier Anis Amri hat das Attentat auf einen Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten verübt. "Nach all dem, was wir zusammengetragen haben, gehen wir davon aus, dass Anis Amri den Anschlag begangen hat", sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft. Ihren Angaben nach ist die bei dem Anschlag vom 19. Dezember verwendete Schusswaffe identisch mit der, die vier Tage später bei Amri in Italien gefunden wurde. Dieser war nahe Mailand bei einem Schusswechsel mit Polizisten getötet worden.

17:43 Hochresistenter Keim in Stuttgarter Krankenhaus

Stuttgart (dpa) – Bei fünf Patienten der Intensivstation des Krankenhauses Bad Cannstatt in Stuttgart ist ein hochresistenter Keim nachgewiesen worden. Anfang Dezember sei ein Patient zur Intensivbehandlung aufgenommen und dabei der Erreger festgestellt worden. Das teilte der Leiter des Instituts für Krankenhaushygiene des Klinikum Stuttgarts, Matthias Trautmann, mit. Der Patient sei daraufhin einige Zeit in einem abgetrennten Bereich isoliert worden. Danach sei der Keim bei vier weiteren Personen registriert worden. Der Erreger ist gegen fast alle Antibiotika resistent.

17:37 Flüchtlingskrise: Seehofer fordert von Union Klarheit

Seeon - CSU-Chef Horst Seehofer sieht Deutschland wegen der Flüchtlingskrise gespalten und will die Gesellschaft mit einer "klaren Sprache" der Union im Wahlkampf wieder zusammenführen. Allerdings ließ er bei einer Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten im Kloster Seeon weiter offen, ob der Versöhnungsprozess mit der Schwesterpartei CDU von Kanzlerin Angela Merkel wie geplant Anfang Februar fortgesetzt wird. Als einziger unüberbrückbarer Streitpunkt zwischen CSU und CDU gilt Seehofers Forderung nach einer Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen, die Merkel ablehnt.

17:02 Eisenbichler am Bergisel weit zurück - Tande siegt

Innsbruck - Markus Eisenbichler hat im dritten Wettbewerb der Vierschanzentournee in Innsbruck alle Chancen eingebüßt. Beim wegen starken Windes und einbrechender Dunkelheit zur Halbzeit abgebrochenen Chaos-Springen kam der 25-Jährige nur auf Rang 29. und fiel im Kampf um eine Top-Platzierung im Gesamtklassement weit zurück. Den Sieg sicherte sich der Norweger Daniel Andre Tande. Damit übernahm er vor dem Finale in Bischofshofen auch die Führung in der Gesamtwertung vor Kamil Stoch aus Polen.