Baden-Württemberg "Körperwelten"-Museum öffnet in Heidelberg

Nachrichten-Ticker

04:55 Pflegeeltern von Hussein K. sagen im Freiburger Mordprozess aus

Freiburg - Im Mordprozess gegen den Flüchtling Hussein K. vor dem Landgericht Freiburg werden heute die Pflegeeltern des Angeklagten als Zeugen gehört. Bei ihnen lebte der junge Mann, der im November 2015 ohne Papiere nach Deutschland kam und als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling galt. Er hat zugegeben, im vergangenen Oktober eine 19 Jahre alte Studentin überfallen, gewürgt, vergewaltigt und in den Fluss Dreisam gelegt zu haben. Dort ertrank sie. Hussein K. werden Mord und besonders schwere Vergewaltigung vorgeworfen.

04:54 EU-Kommission: 152 Milliarden-Euro-Lücke bei Mehrwertsteuer

Brüssel - Durch Steuervermeidung, Betrug oder Insolvenzen entgehen den EU-Staaten Einnahmen in Milliardenhöhe. Im Jahr 2015 waren die Mehrwertsteuer-Einnahmen 151,5 Milliarden Euro niedriger als erwartet. Das teilte die Brüsseler EU-Kommission mit. Das entspricht 12,7 Prozent der erwarteten Einnahmen. Je nach EU-Land fällt die Steuerlücke unterschiedlich aus. So lag sie in Rumänien laut EU-Kommission bei 37,8 Prozent oder 7,7 Milliarden Euro. In Deutschland entgingen den öffentlichen Kassen Einnahmen von 22,4 Milliarden Euro oder 10 Prozent.

04:49 "In die Fresse": Aufregung im Netz über Nahles-Aussage

Berlin - Kaum zur neuen SPD-Fraktionschefin gewählt, steht Andrea Nahles im Zentrum einer angeregten Twitter-Debatte. Dabei geht es nicht um Inhaltliches, sondern um ihre Äußerung, nun bekämen die bisherigen Regierungspartner von der Union "in die Fresse". Nutzer diskutieren unter dem Hashtag #IndieFresse, ob Nahles den Anstand verloren oder aber einfach nur einen Witz gemacht habe. "Ich hab am Rande des Kabinettes einen Spruch gemacht und die Kolleginnen und Kollegen der CDU/CSU haben darüber gelacht. Also, ich glaube, das ist klar als Scherz erkennbar", hatte Nahles danach erklärt.

04:47 Kommunikationsexperte rät CSU zu neuem Konzept

München - Die CSU braucht aus Expertensicht sowohl für die Koalitionsverhandlungen als auch für die Landtagswahl in Bayern 2018 ein überzeugendes Konzept. Alles, was bisher in der Öffentlichkeit genannt und diskutiert worden sei, sei zu dürftig. Das sagte der Medienwissenschaftler Martin Löffelholz von der Technischen Universität Ilmenau. Es brauche deutlich mehr, um etwa zur AfD abgewanderte Wähler zu überzeugen und zurückzuholen. Bisher argumentiere die CSU mit Allgemeinplätzen.

04:12 Rummenigge kündigt nach "bitterer Niederlage" Konsequenzen an

Paris - Nach der höchsten Vorrunden-Niederlage in 21 Jahren Champions League will die Vereinsführung des FC Bayern München nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge sprach nach dem 0:3 gegen Paris St. Germain von einer bitteren Niederlage aus der sie Konsequenzen ziehen müssten. Welche das sein könnten, sagte er nicht. Es könnte aber durchaus auch für Trainer Carlo Ancelotti ungemütlich werden.