Baden-Württemberg Lebensmittel-Erpresser: Hunderte Anrufe bei der Polizei

Nachrichten-Ticker

07:47 SPD-Politikerin Freitag: Kein Vorsitz für AfD im Sportausschuss

Frankfurt/Main - Die SPD-Politikerin Dagmar Freitag will verhindern, dass die AfD eine führende Rolle im Sportausschuss des Bundestages spielen kann. "Ich werde bei meiner Fraktion dafür werben, dass es eine vergleichbare Übereinkunft der demokratischen Parteien wie beim Ausschuss Kultur und Medien gibt und man der AfD auch im Sportausschuss auf keinem Fall den Vorsitz überlässt", sagte Freitag, die seit 2009 Vorsitzende des Gremiums ist, der dpa. Es sei schließlich ein Vorsitz mit hoher Öffentlichkeitswirksamkeit. "Rassisten können im Sport keine positive Rolle spielen", so Freitag.

07:16 Lammert: Regierung sollte laufende Parlamentsanfragen beantworten

Berlin - Der scheidende Bundestags-Präsident Norbert Lammert macht sich noch einmal für das Fragerecht des Parlaments stark. Der CDU-Politiker forderte die amtierende Regierung auf, alle noch laufenden parlamentarischen Anfragen zu beantworten. Darum habe Lammert in einem Brief an Kanzleramtschef Peter Altmaier gebeten. Eigentlich gelten am Ende einer laufenden Wahlperiode alle Fragen der Fraktionen, die bis dahin nicht beantwortet wurden, als erledigt. Lammert hatte schon in der Vergangenheit moniert, dass Auskünfte der Regierung teils oberflächlich oder ausweichend erteilt würden.

Konstanz - Nach dem Fund vergifteter Lebensmittel am Bodensee setzen die Ermittler auf Hinweise über eine Telefon-Hotline. Bislang hätten sich mehr als 650 Anrufer bei der Polizei gemeldet, sagte ein Sprecher in Konstanz. Dabei hätten sich einige besorgte Anrufer über den Sachstand informiert. Es seien aber auch konkrete Hinweise eingegangen. Ein Unbekannter hat mit der Manipulation weiterer Produkte in deutschen Supermärkten und Drogerien gedroht, um eine zweistellige Millionensumme zu erpressen. Gestern hatte die Polizei Bilder veröffentlicht, die den dringend Tatverdächtigen zeigen.

Konstanz - Nach dem Fund vergifteter Lebensmittel am Bodensee haben sich bisher über 650 Anrufer bei der Polizei gemeldet. Das sagte ein Polizeisprecher in Konstanz am Morgen der dpa. Darunter seien auch konkrete Hinweise. Ein Unbekannter hat mit der Manipulation weiterer Produkte in deutschen Supermärkten und Drogerien gedroht, um eine zweistellige Millionensumme zu erpressen. Gestern hatte die Polizei Bilder veröffentlicht, die den dringend Tatverdächtigen zeigen. Wie der Polizeisprecher sagte, hatten sich seither besorgte Anrufer über den Sachstand informiert.

06:41 Vettel bei Malaysia-Auftakt Fünfter - Hamilton direkt dahinter

Sepang - Sebastian Vettel ist beim Formel-1-Auftakttraining zum Grand Prix von Malaysia direkt vor seinem WM-Rivalen Lewis Hamilton auf Rang fünf gefahren. Der deutsche Ferrari-Pilot war auf dem feuchten Sepang International Circuit etwas mehr als zwei Sekunden langsamer als Red-Bull-Pilot Max Verstappen. Der Niederländer drehte vor seinem Teamkollegen Daniel Ricciardo die schnellste Runde. Dritter wurde McLaren-Mann Fernando Alonso vor Vettels Teamkollegen Kimi Räikkönen. Vor dem 15. Saisonrennen am Sonntag hat Vettel schon 28 Punkte Rückstand auf Hamilton.