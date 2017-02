Nachrichten-Ticker

12:52 Obst und Gemüse weiter keine Verkaufschlager in Deutschland

Berlin - Obwohl sich viele Menschen gesund ernähren wollen, sind Obst und Gemüse in Deutschland weiter keine Verkaufschlager. Zwar gaben die Verbraucher im vergangenen Jahr mehr Geld für Tomaten, Paprika, Äpfel oder Bananen aus. Sie kauften aber kaum mehr ein, sondern mussten für viele Produkte mehr bezahlen. Der durchschnittliche Privathaushalt erwarb im gesamten Jahr 88,7 Kilogramm Obst und 71,7 Kilogramm frisches Gemüse und gab dafür mehr als 350 Euro aus, teilte die Messe "Fruit Logistica" in Berlin mit.

12:49 IW: In Großstädten nur ein Drittel der benötigten Wohnungen gebaut

Frankfurt/Main - Viel Zuzug und ein Mangel an passenden Wohnungen verstärken gerade in Großstädten den Druck auf den Wohnungsmarkt. In den Metropolen fehlten mehr Wohnungen als bisher angenommen, heißt es in einer veröffentlichten Studie des IW und des Immobilienspezialisten Deutsche Invest Immobilien. Mehr als 88 000 neue Wohnungen jährlich müssten bis 2020 allein in den sieben Metropolen entstehen. Der Neubau decke bei weitem nicht die Nachfrage in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt, München, Köln.

12:26 Razzien in mehreren Bundesländern gegen Reichsbürger

Ingolstadt - In mehreren Bundesländern laufen seit dem Morgen Razzien in Objekten sogenannter Reichsbürger. Die Durchsuchungen von Staatsanwaltschaft und Polizei richteten sich gegen 16 Beschuldigte im Alter von 40 bis 62 Jahren, sagte Hans-Peter Kammerer vom Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt. Die Tatverdächtigen werden der banden- und gewerbsmäßigen Urkundenfälschung verdächtigt. Bei den Razzien sollen Beweismittel gesichert werden. Sogenannte Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht als Staat an. Die Bewegung wird inzwischen bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet.

11:54 Umfrage: Große Mehrheit für Direktwahl des Bundespräsidenten

Brüssel - Eine deutliche Mehrheit der Deutschen würde einer Umfrage zufolge den Bundespräsidenten gerne direkt wählen. Wenige Tage vor der Wahl des neuen Staatsoberhaupts in der Bundesversammlung erklärten 71 Prozent der Befragten, sie würden eine Wahl durch das Volk befürworten. Nur 16 Prozent sind dagegen, 13 Prozent haben keine Meinung dazu. Das geht aus einer repräsentativen Befragung des Instituts YouGov hervor. Die Bundesversammlung setzt sich aus den Abgeordneten des Bundestages und Delegierten der Länder zusammen.