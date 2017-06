Baden-Württemberg Mischa Zverev und Kohlschreiber im Stuttgarter Viertelfinale

16:47 Schütze von Unterföhring in geschlossener Psychiatrie

München - Der Schütze vom S-Bahnhof in Unterföhring ist in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung untergebracht worden. Gegen ihn war zunächst Haftbefehl wegen versuchten Mordes beantragt worden. Aufgrund seines Zustandes sei nun ein Unterbringungsbefehl erlassen worden, sagte ein Sprecher der Münchner Polizei. Die Ermittlungen gegen ihn laufen weiter. Der 37-Jährige hatte gestern einem Polizisten die Pistole entrissen und dessen Kollegin in den Kopf geschossen. Die 26-Jährige schwebt weiter in Lebensgefahr. Auch zwei Passanten wurden verletzt.