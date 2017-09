Baden-Württemberg Protest gegen Verbot von linksextremer Internetplattform

Nachrichten-Ticker

23:54 Sloane Stephens gewinnt überraschend die US Open

New York - Die ungesetzte Sloane Stephens hat bei den US Open der Tennisprofis das amerikanische Überraschungsfinale gegen Madison Keys gewonnen. Die 24-Jährige setzte sich in New York klar mit 6:3, 6:0 durch und feierte den mit Abstand größten Erfolg ihrer Karriere. Die US-Amerikanerin hatte im Halbfinale Venus Williams besiegt.

23:53 Hurrikan "José": Höchste Alarmstufe in französischen Überseegebieten

Paris - In den von Hurrikan "Irma" schwer verwüsteten französischen Überseegebieten Saint-Martin und Saint-Barthélémy in der Karibik gilt wegen eines weiteren Sturms die höchste Gefahrenstufe. Der französische Wetterdienst rief die Alarmstufe Violett aus. Die Meteorologen rechneten damit, dass der Hurrikan "José" etwa 100 Kilometer nördlich der Inseln vorbeiziehen könnte. Die zwischen den Niederlanden und Frankreich geteilte Karibikinsel Saint-Martin und die Nachbarinsel Saint-Barthélémy waren von dem Hurrikan "Irma" stark zerstört worden.

23:00 Zehntausende Zuschauer verfolgen Schiffsparade in Hamburg

Hamburg - Zehntausende Besucher haben die traditionelle Schiffsparade der "Cruise Days" am Hamburger Elbufer verfolgt. Fünf Kreuzfahrtschiffe fuhren am Abend in Begleitung von unzähligen Barkassen, Motor- und Segelbooten elbabwärts, während ein großes Feuerwerk den Hafen erleuchtete. Angeführt wurde die Parade von der "AIDAprima" gefolgt von den Ozeanriesen "Norwegian Jade", "EUROPA 2", "EUROPA" und "MSC Preziosa". Das gesamte Wochenende dreht sich am Hafen alles um das Thema Kreuzfahrt.

22:59 Protest gegen Verbot von linksextremer Internetplattform

Freiburg - Begleitet von einem Großaufgebot der Polizei haben mehrere Hundert Menschen am Abend in Freiburg friedlich gegen das Verbot der linksextremistischen Internetplattform "linksunten.indymedia.org" protestiert. Das Verbot wenige Wochen vor der Bundestagswahl am 24. September sei ein "Angriff auf die gesamte linke Bewegung" und eine Verletzung der Pressefreiheit, erklärten die Organisatoren. Wegen des laut Polizei unangemeldeten Demonstrationszugs musste kurzzeitig der Straßenbahnverkehr in der Freiburger Innenstadt unterbrochen werden.

21:44 AA schaltet Notfallnummern wegen Hurrikan "Irma"

Berlin - Der Hurrikan "Irma" im Atlantik hat auch das Auswärtige Amt in Alarmbereitschaft versetzt. Es wurden zwei Notfallnummern geschaltet: Anrufer aus Deutschland können die Nummer 030 5000 3000 wählen, für Anrufer aus USA ist die Botschaft Washington unter 001 202 298 4000 zu erreichen, wie das Außenministerium in Berlin mitteilte. Beide Nummern seien rund um die Uhr geschaltet. In der deutschen Botschaft in Washington D.C. wurde demnach ein Krisenstab eingerichtet, in Atlanta gebe es einen regionalen Krisenstab.