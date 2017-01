Tübingen - Die Anklage lautet auf Mord sowie zweifachen versuchten Mord: Ein 22-Jähriger steht von heute an in Tübingen in Baden-Württemberg vor Gericht. Der Angestellte eines Imbisslokals soll Ende Juli 2016 seine Freundin und Arbeitskollegin mit einem Dönermesser getötet haben. Auf seiner Flucht in Reutlingen schlug er nach Angaben der Staatsanwaltschaft mit dem 60 Zentimeter langen Messer auf Restaurantgäste und Autofahrer ein. Ein Autofahrer fuhr ihn an und stoppte ihn so. Ein Urteil wird Anfang April erwartet.