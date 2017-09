Baden-Württemberg Rechtsstreit über Arbeitstempo eines Richters weiter offen

Nachrichten-Ticker

23:00 Rechtsstreit über Arbeitstempo eines Richters weiter offen

Karlsruhe - Im Rechtsstreit über sein Arbeitstempo hat ein Freiburger Richter vor dem Bundesgerichtshof einen Etappensieg errungen. Der Mann wehrt sich gegen eine dienstrechtliche Ermahnung, seine Fälle schneller abzuschließen. Er sieht sich dadurch in seiner richterlichen Unabhängigkeit verletzt. Mit seinen Klagen blieb der 63-Jährige bisher erfolglos. Der BGH hob das Urteil der Vorinstanz jedoch in Karlsruhe auf und verwies die Sache zurück an das Oberlandesgericht Stuttgart.

22:57 US-Sängerin Anastacia stellt Modekollektion für Aldi vor

Köln - US-Sängerin Anastacia hat in Köln ihre neue Modelinie für Aldi Süd vorgestellt. Nach Angaben des Discounters soll der Verkauf am 14. September in allen deutschen Filialen starten. Die Preise für die Kleidungsstücke liegen zwischen 7,99 Euro und 29,99 Euro. "Kleine Details wie Prints, Nieten, Pailletten oder Destroyed-Effekte mag ich besonders", sagte die Sängerin am Abend. Auch Konkurrent Lidl startet Mitte September mit dem Verkauf einer neuen Modekollektion von Model Heidi Klum. Für beide Discounter ist das Modegeschäft von großer Bedeutung.

22:10 Trump: Militärische Option für Nordkorea nicht unausweichlich

Washington - US-Präsident Donald Trump sieht eine militärische Option im Konflikt mit Nordkorea nicht als unausweichlich an. Eine andere Lösung sei besser, sagte Trump im Weißen Haus. Er würde es bevorzugen, nicht den militärischen Weg zu gehen. Aber das sei sicher etwas, was passieren könnte, sagte Trump. Man müsse jetzt auf die Details schauen. 25 Jahre "reden, reden, reden" hätten in dem Streit über eine atomare Bewaffnung Nordkoreas nichts gebracht. Die Führung in Pjöngjang hatte am Sonntag nach eigenen Angaben eine Wasserstoffbombe testen lassen.

22:09 US-Senat bewilligt Fluthilfen und hebt Schuldenobergrenze

Washington - Der US-Senat hat Bundeshilfen in Höhe von 15,25 Milliarden US-Dollar für die Opfer der Flutkatastrophe in Texas nach Hurrikan "Harvey" beschlossen. Die Entscheidung ist Teil eines Deals zwischen Präsident Donald Trump und den oppositionellen Demokraten. Der Senat hob entsprechend der am Vortag getroffenen Abmachung auch die Schuldenobergrenze an, so dass ein Regierungsstillstand zumindest bis in den Dezember hinein vermieden werden kann. Der Deal muss als Gesamtpaket noch durch das Abgeordnetenhaus.

20:44 Stars beim Radiopreis in Hamburg

Hamburg (dpa) – Radiomacher im Rampenlicht: Stars wie Moderator Günther Jauch, Topmodel Toni Garrn, Sängerin Beth Ditto und Schauspieler Benno Fürmann sind am Abend zur Verleihung des Deutschen Radiopreises nach Hamburg gekommen. Auch in diesem Jahr führte Moderatorin Barbara Schöneberger durch die Gala, die das erste Mal in der Elbphilharmonie stattfand. Nach Angaben der Veranstalter hatten sich 62 Radiosender für eine Live-Übertragung aus dem Konzerthaus angemeldet. Eine Jury nominierte 33 Bewerber in elf verschiedenen Kategorien, etwa für die beste Reportage oder die beste Moderation.