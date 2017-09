Baden-Württemberg Rechtsstreit über Arbeitstempo eines Richters weiter offen

18:52 Weiter lockere EZB-Geldpolitik treibt Dax auf Fünfwochenhoch

Havanna - Vor der Ankunft von Hurrikan "Irma" bringen die kubanische Behörden Tausende Touristen in Sicherheit. Mehr als 36 000 Urlauber werden von der besonders gefährdeten Nordküste an sicherere Orte gebracht, wie das staatliche Fernsehen berichtete. Die ausländischen Touristen sollen in anderen Hotels untergebracht werden, kubanische Urlauber werden nach Hause geschickt. "Irma" soll in der Nacht Kubas Nordküste streifen.