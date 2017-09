Baden-Württemberg Sängerin Joy Fleming ist tot

Nachrichten-Ticker

15:26 Medien: FC Bayern trennt sich von Trainer Ancelotti

München - Der FC Bayern München hat sich laut Medien von Trainer Carlo Ancelotti getrennt. Wie unter anderem Sky Sport News und die "Sport Bild" melden, zog der Verein damit die Konsequenzen nach dem unbefriedigenden Saisonstart und dem 0:3 am Abend in der Champions League bei Paris St. Germain. Der Sportsender ESPN hatte berichtet, dass Ancelotti dem Verein seinen Rücktritt angeboten habe. Den Medienberichten zufolge soll der bisherige Co-Trainer Willy Sagnol das Team vorübergehend übernehmen.

15:08 Soulsängerin Joy Fleming ist tot

Sinsheim - Joy Fleming ist tot. Die Soulsängerin starb am Abend im Alter von 72 Jahren. Das haben ihr Sohn und ihr Manager bestätigt. "Mit ihr verlieren wir eine großartige Sängerin, eine aufopferungsvolle Mutter und eine liebevolle Lebensgefährtin, welche voll im Leben stand", hieß es in der Mitteilung. Joy Fleming vertrat Deutschland 1975 beim Grand Prix mit dem Song "Ein Lied kann eine Brücke sein", landete damals jedoch weit hinten. Über 40 Jahre lebte die Sängerin auf einem Bauernhof in Sinsheim.

15:05 Weiterer Audi-Mitarbeiter in Untersuchungshaft

München - In der Diesel-Affäre bei Audi hat die Justiz einen zweiten Mitarbeiter der VW-Tochter in Untersuchungshaft genommen. Oberstaatsanwältin Andrea Grape sagte, der Kreis der Beschuldigten habe sich erweitert. Weiterhin sei aber kein Vorstand oder ehemaliger Vorstand von Audi darunter. Gestern habe es zwei Durchsuchungen gegeben. Der Haftbefehl gegen einen festgenommenen Audi-Mitarbeiter sei dann heute vom Ermittlungsrichter in München bestätigt worden, erklärte Grape. Zur Funktion des Verhafteten gibt es keine Angaben.

15:01 Lufthansa: Computer-Probleme beim Einchecken behoben

Frankfurt/Main - Erhebliche Probleme in den Buchungssystemen zahlreicher Fluggesellschaften haben den weltweiten Luftverkehr behindert. Grund war eine Panne beim IT-Dienstleister Amadeus. Bei zahlreichen Gesellschaften funktionierten deswegen am Vormittag die Systeme etwa zum Check-in nicht. Auch bei der Lufthansa kam es zu Verzögerungen, weil die Piloten nicht mit den notwendigen Informationen über die erschienenen Passagiere versorgt werden konnten. Vereinzelt habe es um bis zu 45 Minuten verspätete Abflüge gegeben. Am Mittag seien die Probleme aber wieder behoben gewesen.

14:50 Polizei beendet Besetzung der Berliner Volksbühne

Berlin - Nach knapp einer Woche hat die Berliner Polizei die Besetzung der Volksbühne friedlich beendet. Beamte nahmen die Personalien von den noch verbliebenden rund 15 Besetzern auf und begleiteten sie vor das Theater. Intendant Chris Dercon hatte die Besetzer wegen Hausfriedensbruchs angezeigt. 100 Aktivisten hatten am vergangenen Freitag die Bühne am Rosa-Luxemburg-Platz besetzt und gegen den neuen Intendanten protestiert. Um Dercon und die zukünftige Ausrichtung der Volksbühne gibt es seit Monaten Streit.