Baden-Württemberg Täter von Villingendorf weiter auf der Flucht

Nachrichten-Ticker

07:06 Gabriel regt direkte Gespräche mit Nordkorea an

Berlin - Im Atomstreit mit Nordkorea setzt Außenminister Sigmar Gabriel auf direkte Gespräche mit dem isolierten kommunistischen Regime. Drei Mächte müssten gemeinsam an einen Tisch, sagte Gabriel der "Bild"-Zeitung: die USA, China und Russland. Es brauche "Visionen und mutige Schritte" nach dem Vorbild der Entspannungspolitik während des Kalten Krieges. Dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un müsse vermittelt werden, dass es eine "andere Sicherheitsgarantie als die Atombombe" gebe.

06:33 Eine knappe Woche vor Bundestagswahl - Kampf um Platz drei

Berlin - Heute in einer Woche ist die Bundestagswahl gelaufen und es beginnt die Suche nach einem Regierungsbündnis. Grüne und FDP haben sich am Wochenende noch einmal als mögliche Regierungspartner ins Spiel gebracht. Auf Sonderparteitagen machten sie jeweils klar, dass sie Platz drei bei der Wahl erobern wollen. Dass CDU und CSU stärkste Kraft werden, darauf deuten alle Umfragen hin. Für die SPD deutet alles auf Platz zwei hin. Drittstärkste Kraft möchten auch die Linkspartei und die rechtspopulistische AfD werden.

06:22 Emmys für Nicole Kidmann und Alec Baldwin

Los Angeles - Nicole Kidman ist für ihre Rolle in der Drama-Miniserie "Big Little Lies" mit einem Emmy ausgezeichnet worden. "Big Little Lies" wurde gleichzeitig zur besten Mini-Serie gekürt. Alec Baldwin gewann eine Trophäe für seine Darstellung von US-Präsident Donald Trump in der Show "Saturday Night Live", genauer als bester Nebendarsteller in einer Comedy-Serie. Einen Emmy für die beste Drama-Serie gab es für "The Handmaid's Tale". Die Emmys gelten als wichtigster Fernsehpreis der Welt.

06:08 Täter von Villingendorf weiter auf der Flucht

Villingendorf - Seit Donnerstagabend ist ein Mann auf der Flucht, der im Schwarzwald drei Menschen erschossen haben soll - darunter seinen sechsjährigen Sohn. Die Polizei durchsucht unter anderem ein großes Waldgebiet. In der Nähe war der Wagen des 40-Jährigen entdeckt worden. Zeugen wollen am Donnerstag in dem Wald auch Schüsse gehört haben. Nach dem verdächtigen Kroaten wird international gefahndet. Er soll seinen Sohn, den neuen Partner seiner Ex-Frau und dessen Cousine erschossen haben.

04:48 Erneut Unruhen bei Protesten nach Polizisten-Freispruch

St. Louis - In der US-Stadt St. Louis hat es am Abend den dritten Tag in Folge Unruhen bei Protestkundgebungen gegeben. Zahlreiche Menschen wurden festgenommen, nachdem es in der Stadt zu neuer Gewalt gekommen war. "Gruppen von Kriminellen arbeiten sich durch die Innenstadt und schaffen Chaos", twitterte die Polizei. Zuvor waren Hunderte Menschen gegen Polizeigewalt und Diskriminierungen Schwarzer auf die Straßen gegangen. Anlass ist der Freispruch für einen weißen ehemaligen Polizisten, der 2011 einen afroamerikanischen mutmaßlichen Drogendealer erschossen hatte.