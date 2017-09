Baden-Württemberg Urteil im Verfahren um Entführung von UN-Mitarbeiter erwartet

Nachrichten-Ticker

04:47 Opferzahl nach Mexiko-Beben steigt auf knapp 150

Mexiko-Stadt - Die Zahl der Todesopfer nach dem starken Erdbeben in Mexiko ist auf knapp 150 gestiegen. Der Leiter der Zivilschutzbehörde, Luis Felipe Fuente, korrigierte zuvor genannte Zahlen von rund 195 Toten auf 149. Davon seien der Bundesstaat Morelos mit 55 Toten, die Metropole Mexiko-Stadt mit 49 Opfern und der Bundesstaat Puebla mit 32 Toten am schwersten betroffen.

04:46 Urteil im Verfahren um Entführung von UN-Mitarbeiter erwartet

Stuttgart - Vier Jahre nach der achtmonatigen Entführung eines kanadischen UN-Mitarbeiters in Syrien wird heute in Stuttgart das Urteil gegen einen seiner mutmaßlichen Peiniger von damals gesprochen. Einem Syrer werden am Oberlandesgericht Kriegsverbrechen gegen eine humanitäre Organisation, erpresserischer Menschenraub und Freiheitsberaubung vorgehalten. Der Mann kam 2014 als Flüchtling nach Deutschland.

04:46 Bericht: Immer mehr Drohnen-Vorfälle an Flughäfen

Düsseldorf - Flugzeugpiloten werden im deutschen Luftraum immer häufiger durch Drohnen behindert. Wie die "Rheinische Post" unter Berufung auf Zahlen der Deutschen Flugsicherung berichtet, meldeten Piloten im Umfeld großer Flughäfen bis Ende August 60 Zwischenfälle. Der Vorsitzende der Deutschen Flugsicherung, Klaus-Dieter Scheurle sprach von einem radikal zunehmenden Problem. Drohnen müssten für die Flugsicherung sichtbar gemacht werden. Bisher sind Hobby-Drohnen für das Radar nicht zu erkennen. Zudem forderte Scheurle eine Registrierungspflicht für die Fluggeräte.

04:45 Opferzahl nach Mexiko-Beben steigt auf knapp 200

Mexiko-Stadt - Die Zahl der Todesopfer nach dem starken Erdbeben in Mexiko ist auf knapp 200 gestiegen. Wie der Leiter der Zivilschutzbehörde, Luis Felipe Fuente, mitteilte, seien bisher 195 Leichen geborgen worden. Davon seien 97 Tote in der Millionenmetropole Mexiko-Stadt, 32 im Bundesstaat Puebla, 55 im Bundesstaat Morelos, 9 im Bundesstaat Mexico, und jeweils ein Todesopfer in den Bundesstaaten Guerrero und Oaxaca zu beklagen.

03:49 Nach Beben: Zwei Gefängnisse in Mexiko evakuiert

Mexiko-Stadt - Ein Land im Ausnahmezustand: Nach dem schweren Erdbeben in Mexiko müssen neben zerstörten Krankenhäusern auch zwei Gefängnisse im Bundesstaat Puebla evakuiert werden. Das teilte der Gouverneur von Puebla, José Antonio Gali, mit. Es handele sich dabei um Gefängnisse in Izúcar de Matamoros und Atlixco. Die Gefangenen sollen in eine Einrichtung rund 150 Kilometer südlich der Hauptstadt Mexiko-Stadt verlegt werden - inmitten des Erdbeben-Chaos musste dafür ein streng gesicherter Konvoi organisiert werden.