Baden-Württemberg Zwei Tote und viele Verletzte bei Hausbrand

Nachrichten-Ticker

06:00 Zwei Tote und viele Verletzte bei Hausbrand

Neubulach - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Baden-Württemberg sind eine Frau und ein Mann ums Leben gekommen. Acht weitere Personen erlitten bei dem Unglück in Neubulach im Landkreis Calw eine Rauchgasvergiftung. Laut Polizei war das Feuer kurz vor Mitternacht in einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen. Dort fand die Feuerwehr auch die beiden Toten. Die Feuerwehr suchte noch lange nach der Alarmierung nach Personen, die sich möglicherweise in dem vierstöckigen Wohnhaus aufgehalten haben könnten.

05:59 Schulz attackiert Merkel bei Rente

Berlin - Wenige Tage vor der Bundestagswahl versucht SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, sich inhaltlich klarer von der Union abzusetzen. In der ARD-Sendung "Wahlarena" ging Schulz in der Renten- und Mietpolitik auf Konfrontationskurs zu Kanzlerin Angela Merkel. Außerdem versprach er, im Fall eines Wahlsiegs seiner Partei in den ersten 100 Regierungstagen einen Kurswechsel in der Pflegepolitik einzuleiten und die Einführung der Musterfeststellungsklage auf den Weg zu bringen.

04:49 Myanmars Regierungschefin hält Rede zu Flüchtlingskrise

Naypyidaw - Mehr als drei Wochen nach Beginn der neuesten Flüchtlingskrise in Myanmar will Regierungschefin Aung San Suu Kyi erstmals ausführlich dazu Stellung nehmen. In Naypyidaw, der Hauptstadt des Landes, hält die Friedensnobelpreisträgerin eine Rede, die landesweit im Fernsehen übertragen wird. Wegen der Flucht und Vertreibung von mehr als 400 000 Muslimen ins Nachbarland Bangladesch steht die 72-Jährige international massiv in der Kritik. Ihre Teilnahme an der UN-Vollversammlung, die heute in New York beginnt, sagte sie deshalb ab.

04:49 Deutsche Seenotretter werden vor Gericht in Italien angehört

Trapani - Die deutsche Hilfsorganisation Jugend Rettet will heute bei einer Anhörung vor Gericht im sizilianischen Trapani die Beschlagnahme des Rettungsschiffs "Iuventa" anfechten. Im Anschluss will der Anwalt der Organisation bei einer Pressekonferenz über die Anhörung berichten. Jugend Rettet wird beschuldigt, illegale Migration über das Mittelmeer begünstigt zu haben. Im Zuge der Ermittlungen war Anfang August die "Iuventa" auf Lampedusa durchsucht und anschließend beschlagnahmt worden.

04:49 Hurrikan "Maria" trifft auf Karibikinsel Dominica

Roseau - Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 260 Kilometern pro Stunde ist Hurrikan "Maria" auf die Karibikinsel Dominica getroffen. "Mein Dach ist weg. Ich bin der Gnade des Hurrikans ausgeliefert. Mein Haus wird überschwemmt", schrieb Premierminister Roosevelt Skerrit auf Facebook. Kurz darauf wurde der Regierungschef in Sicherheit gebracht. Zuvor hatte "Maria" zügig an Kraft gewonnen. Innerhalb weniger Stunden wurde der Hurrikan gleich zweimal hochgestuft und erreichte inzwischen die höchste und gefährlichste Kategorie 5.