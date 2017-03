Die sechste Auflage der Badenweiler Musiktage, die vom 28. April bis 1. Mai stattfinden, steht unter dem Motto „Carte blanche“ und wird von der Baden-Württemberg-Stiftung und der Ernst-von-Siemens-Musikstiftung gefördert.

Badenweiler. Zur Aufführung werden Werke der klassischen Kammermusik von Franz Schubert und Robert Schumann bis zu Kompositionen der Modernen von Olivier Messiaen oder Bruno Mantovani kommen.

Besonders hervorzuheben ist laut einer Pressemitteilung die Uraufführung eines Stückes für Cello solo, das Bruno Mantovani, der Direktor des Conservatoire de Paris, für den Cellisten Jean-Guihen Queyras und die Badenweiler Musiktage 2017 komponiert hat.

Höhepunkt soll die Aufführung von Olivier Messiaens Klavierzyklus „Vingt regards sur l’enfant Jésus – Zwanzig Blicke auf das Jesuskind“ durch den Pianisten Pierre-Laurent Aimard sein. Bereits im Jahr 2000 hatte Aimard mit seiner Interpretation dieses Werkes bei den Badenweiler Römerbad-Musiktagen einen Eindruck hinterlassen. Aimard ist der diesjährige Träger des Ernst-von-Siemens-Musikpreises, der ihm am 2. Juni in München verliehen werden wird.

Erstmals teilnehmen wird das „Belcea Quartet“. Auf der Agenda des Streichquartetts stehen in der laufenden Spielzeit unter anderem Konzerte in der Carnegie Hall in New York, und der Elbphilharmonie in Hamburg.

Der Auftritt von Aimard an zwei Abenden, aber auch der anderen Künstler wie Isabelle Faust (Badenweiler Ehrengast 2013), Tamara Stefanovich und Alexander Melnikov, ist eine persönliche Hommage an Klaus Lauer, den Gründer und vielfachen musikalischen Leiter der Musiktage, heißt es in der Mitteilung.

Alle Konzerte der Musiktage finden im Kurhaus in Badenweiler statt und beginnen jeweils um 18 Uhr. Davor gibt es im Annette-Kolb-Saal (Vortragssaal) des Kurhauses jeweils um 16.15 Uhr einführende Vorträge von Rainer Peters, der lange Jahre als Redakteur beim SWR gearbeitet hat. Der Eintritt für diese Vorträge ist frei. Darüber hinaus sind die Besucher im Anschluss an die Konzerte zu einem Empfang bei einem Glas Wein im Beisein der Künstler eingeladen.

Karten für die Musiktage sind im Vorverkauf und an der Abendkasse erhältlich. Einzelkarten kosten 42 Euro, Schüler und Studenten erhalten vergünstigte Karten zum Preis von 18 Euro und ein Generalabonnement kostet 140 Euro. Im Preis enthalten sind das Programm sowie der Empfang nach dem Konzert. Die Eintrittskarten gibt es unter anderem im Internet unter www.reservix.de, bei der Tourist-Information in Badenweiler, Schlossplatz 2 (im Kurhaus) und außerdem an der Abendkasse (jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn).

Die detaillierten Programme der einzelnen Tage und Informationen über die Musiker sind unter www.badenweiler-musiktage.de zu finden.