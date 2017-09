Badenweiler Jagdhornbläser feiern Jubiläum

Nachrichten-Ticker

23:19 Berichte: Sonderermittler hat Trump-Brief zur Entlassung Comeys

Washington - US-Sonderermittler Robert Mueller untersucht laut Medienberichten einen Briefentwurf von Präsident Donald Trump zur Entlassung von FBI-Chef James Comey. Das Schreiben, das nicht abgeschickt wurde, lege im Detail dar, warum Trump Comey habe loswerden wollen, berichtete die "Washington Post" unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. In dem Brief seien mehrere Beschwerden Trumps über Comey aufgelistet. Darunter finde sich etwa der Vorwurf, dass Comey nicht öffentlich sagte, dass in der Russland-Affäre nicht gegen Trump ermittelt wird.

23:16 Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß mit ICE

Dortmund - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem ICE an einem Bahnübergang nahe Bönen in Nordrhein-Westfalen ist ein Mensch ums Leben gekommen. Dabei handele es sich um den Fahrer des Autos, sagte ein Sprecher der Polizei Unna. Die rund 250 Fahrgäste, die im Zug saßen, seien den bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht verletzt worden. Das Auto wurde bei dem Zusammenprall rund 20 Meter weiter in eine Böschung geschleudert. Die Strecke war rund drei Stunden zwischen den Bahnhöfen Hagen und Hamm in Westfalen gesperrt. Die Züge wurden umgeleitet.

22:37 Deutschland vor dem Gruppensieg: Hummels sichert 2:1 in Tschechien

Prag - Weltmeister Deutschland hat seine weiße Weste auf dem Weg zur Fußball-WM 2018 in Russland gewahrt. Im siebten Qualifikationsspiel gelang mit 2:1 in Tschechien der siebte Sieg. Die frühe Führung durch Timo Werner glich der für Hertha BSC spielende Vladimir Darida zwar zunächst aus, doch Mats Hummels traf zwei Minuten vor dem Abpfiff zum entscheidenden 2:1 per Kopf. Damit führt Deutschland in der Gruppe C mit 21 Punkten vor Nordirland und Tschechien an. Am Montag könnte die deutsche Nationalmannschaft im Heimspiel gegen Norwegen in Stuttgart den Gruppensieg perfekt machen.

21:48 Merkel will Kommunen bei Kampf gegen Diesel-Abgase einbinden

Berlin - Vor dem Treffen von Kanzlerin Angela Merkel mit besonders belasteten Kommunen wächst der Druck für weitere Maßnahmen gegen Luftverschmutzung durch Diesel-Autos. "Die Gespräche am Montag dürfen nicht unverbindlich bleiben", verlangte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in einem Brief an Merkel. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble brachte ein stärkeres Engagement der Länder ins Spiel. Vier Wochen nach dem ersten Dieselgipfel mit der Autobranche will die Kanzlerin mit Oberbürgermeistern von rund 30 Städten zusammenkommen.

21:48 Trump vor Entscheidung über Kinder illegaler Einwanderer

Washington - US-Präsident Donald Trump steht unmittelbar vor einer Entscheidung über die Zukunft von 800 000 Kindern illegaler Einwanderer in den USA. Über die Fortsetzung des unter dem Kürzel DACA bekannten Programmes seines Vorgängers Barack Obama wolle er spätestens bis zum Montag entscheiden, sagte Trump. Führende Vertreter seiner eigenen Partei riefen Trump dazu auf, das Programm nicht zu beenden. Es gewährt einen vorläufigen Schutzstatus für die Kinder illegaler Einwanderer, für die eine Abschiebung in ihre Herkunftsländer keine vernünftige Alternative darstellt.