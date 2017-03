Oberstufenchor und Bigband des Markgräfler Gymnasiums Müllheim (MGM) gestalten ein gemeinsames Konzert, das in Badenweiler und Kandern zur Aufführung kommt. Auf dem Programm steht eine Gospel- und Jazzmesse, in deren Mittelpunkt eine Vertonung von Robert Ray steht. Erweitert wird diese Jazzmesse mit Gospelsongs für Chor a capella, Arrangements für kleinere Bläser-Ensembles und Combos. Die beiden Konzerte finden am Freitag, 17. März, 19 Uhr, in der evangelischen Kirche in Kandern und am Samstag, 18. März, 20 Uhr, in der evangelischen Kirche in Badenweiler statt. Die Leitung dieses Projekts liegt bei Rolf Mandel, Musiklehrer am MGM. Tickets sind über das Gymnasium und an der Konzertkasse erhältlich. Foto: zVg