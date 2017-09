Badenweiler Mitsingen, Klatschen, Tanzen

Badenweiler. Unter dem Motto „Let’s have a good time“ findet am Samstag, 30. September, 19.30 Uhr, die 14. Gospel- und Jazznacht in der evangelischen Pauluskirche statt. Gospel bedeutet im Altenglischen die „Gute Nachricht“ und verkörpert eine christlich afro-amerikanische Musikrichtung. Dieser mitreißende Musikstil hat sich Anfang des 20. Jahrhunderts auf dem amerikanischen Kontinent aus den Afro-American Spirituals und Elementen des Blues und Jazz entwickelt. Der Jazz ist etwas früher in den Südstaaten der USA in einem Verschmelzungsprozess von mehreren musikalischen Traditionen entstanden und verkörpert eine eigene Harmonik und Rhythmik. Der Abend unter dem Thema „Let’s have a good time“ lädt zum Mitsingen, Klatschen und Tanzen ein. Zwei Duos und ein Vokalensemble singen und spielen Gospel und Jazz.

„Der Jazzpianist Johannes Mössinger, Begründer des Jazzclubs ’Jazzkongress’ in Freiburg, und sein Partner Jochen Schorer am Schlagzeug faszinieren mit ihrer improvisatorischen Musik“, heißt es von Veranstalterseite. Mössinger arbeitete auf seinen weltweiten Tourneen mit vielen Größen des Jazz wie Joel Frahm, Bob Malach, Enrico Rava und anderen zusammen. Schorer glänzt mit virtuoser Technik und ergänzt in überzeugender Symbiose das energiegeladene, anspruchsvolle Jazzspiel von Mössinger. Er spielt als Erster Schlagzeuger im SWR-Sinfonieorchester.

Das Duo Sandy Williams (Gesang) und Henry Uebel (Piano) hat schon mehrere Male mit seinem Repertoire an Soul- und Gospelgesängen in Badenweiler begeistert. Williams ist gebürtige Amerikanerin und kam nach vielen erfolgreichen Auftritten in Musicals und Shows in den USA vor mehr als zehn Jahren nach Deutschland.

Der Freiburger Chor „Soulfamily“ ist ein Ensemble von leidenschaftlichen, talentierten, jungen Sängern und Sängerinnen unter der Leitung von Joel Da Silva. Sie präsentieren laut Veranstalter ein anspruchsvolles Programm an Gospelgesängen.

n Tickets: 15 Euro im Vorverkauf bei der Tourist-Information Badenweiler im Kurhaus, 18 Euro bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie 16 Euro an der Abendkasse.