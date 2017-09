Badenweiler Vorstellungen im Kurhaus

„Faust – die Rockoper“ kommt nach Badenweiler. Im Frühjahr 2018 wird die Bühnenshow, die es seit rund 20 Jahren gibt, erstmals in Baden-Württemberg zu sehen sein. Das nahezu 700 Mal aufgeführte zeitgemäße Musiktheaterstück vereint laut Pressemitteilung klassische deutsche Literatur mit Rockmusik.

Schülervorstellungen

23. Februar und 2. März, jeweils 11 Uhr

Abendvorstellungen

23. und 24. Februar sowie 2. und 3. März, jeweils um 20 Uhr

Nachmittagsvorstellungen 25. Februar und 4. März, jeweils um 15 Uhr

Kartenverkauf unter: www.reservix.de, www.eventim.de, www.shop.manthey-event.de sowie bei der Tourist-Information im Kurhaus,

Tel. 07632/799 300, touristik@badenweiler.de.

Erwachsene bezahlen ab 25 Euro, Schüler ab zwölf Euro.

Tickets für die Schulvorstellungen sind direkt bei Manthey Event unter shop.manthey-event.de ohne zusätzliche Kosten erhältlich.

Spielzeit: 140 Minuten (Zwei Spielabschnitte mit Pause).

Weitere Informationen unter: www.faust-rockoper.de

Badenweiler. Mit 29 Rock- und Popsongs werde die weltbekannte Tragödie von Johann Wolfgang von Goethe mit Originaltexten spannend und leicht verständlich vorgetragen, heißt es weiter.

Veranstalter der Rockoper ist das Unternehmen Manthey Event in Zusammenarbeit mit der Badenweiler Thermen und Touristik (BTT). Die Schirmherrschaft hat Prof. Rüdiger Safranski inne.

Liebe, Magie, Tod und Schuld seien Themen, die seit jeher die gesellschaftlichen Diskussionen dominieren. Die Rockoper setze deshalb bereits seit mehr als 20 Jahren erfolgreich die weltbekannte Tragödie von Goethe mit ihren zentralen Handlungsabläufen und originalgetreuen Texten in ein zeitgemäßes Musiktheaterstück um, heißt es in der Pressemitteilung der BTT. Mehr als 350 000 Besucher hätten bisher das Stück gesehen, das mit licht- und pyrotechnischen Spezialeffekten, wie Feuersäulen und Lichtblitzen, daherkomme.

Die Rock- und Popsongs machten die Zeit der 70er Jahre wieder lebendig. Die Geschichte vom Pakt des Dr. Faust mit dem Teufel werde variationsreich und humorvoll vorgetragen. Die Originaltexte aus Goethes Faust seien mit neuen Kompositionen nach musikalischen Inspirationen, wie von den Musikgruppen Queen, Kiss, AC/DC, The Who, Eric Clapton, Steppenwolf, vertont, heißt es in der Mitteilung weiter.

Auf der Bühne spielt, singt und tanzt ein 25-köpfiges Ensemble aus Band, Sängern, Schauspielern und Tänzern in ausgefallenen Kostümen sowie Masken zu wechselnden Bühnenbildern.

Der Komponist und Librettist Dr. Rudolf Volz hat Goethes Tragödie, eines der bedeutendsten und meistgelesenen Werke der Weltliteratur, im Jahr 1997 in eine Mischung aus Rockoper, Musical und Volkstheater umgesetzt. Dies geschah in Zusammenarbeit mit der Produktion der Manthey Event, die 2005 Produktion und Vermarktung gänzlich übernahm. Die langjährige Kooperation für eine Aufführung auf dem Brocken im Harz mit der „Harzer Schmalspurbahn“ und seit 2008 mit „Auerbachs Keller“ in Leipzig habe maßgeblich zum hohen Bekanntheitsgrad beigetragen. In der Nähe zur Fauststadt Staufen gelegen, soll sich Badenweiler nun als Veranstaltungsort im Südwesten Deutschlands einreihen.

„Die moderne und bunte Inszenierung mit spannender und abwechslungsreicher Handlung begeistert auch das junge Publikum“, heißt es von Veranstalterseite. Besondere Schülervorstellungen vermittelten das klassische Standardwerk in jugendgerechter und außergewöhnliche Form. Diese seien bereits durch die Schulbehörden und Kulturminister unterstützt worden.