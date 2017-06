Basel 17-Jähriger in Basel ausgeraubt

20:06 Fußball-Bundesligist HSV verpflichtet U21-Torhüter Pollersbeck

Hamburg - Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat U21- Nationaltorhüter Julian Pollersbeck vom 1. FC Kaiserslautern verpflichtet. Der 22-Jährige erhalte bei den Hanseaten einen Vierjahresvertrag, teilte der Club mit. Pollersbeck weilt gerade mit der U21-Auswahl bei der Europameisterschaft in Polen und bestreitet mit dem deutschen Nachwuchs das Halbfinale gegen England. Bereits gestern hatte der HSV den Vertrag mit Stürmer Bobby Wood bis ins Jahr 2021 verlängert.

19:37 Rot für den Falschen: Schiedsrichter-Panne bei Deutschland-Spiel

Sotschi - Peinliche Schiedsrichter-Panne beim deutschen Confed-Cup-Spiel gegen Kamerun - und das trotz Videobeweis: Der Referee Wilmar Roldan aus Kolumbien benötigte in Sotschi zweimal den Videobeweis, um Kameruns Verteidiger Ernest Mabouka nach einem Tritt auf das Knie von Nationalspieler Emre Can die Rote Karte zu zeigen. Zunächst zeigte der Schiedsrichter dem falschen Spieler die Gelbe Karte - und dann auch noch Rot.

19:08 Großbritannien: Zahl brandgefährdeter Hochhäuser steigt auf 60

London - Nach der Feuerkatastrophe mit vermutlich 79 Toten in London stoßen die britischen Behörden auf immer mehr gefährliche Hochhäuser. Nach neuen Zahlen vom Abend sind landesweit mindestens 60 Objekte betroffen, etwa auch in Manchester, Plymouth, Portsmouth und Norwich. Das teilte das zuständige Ministerium in London mit. Alle diese Häuser seien bei Sicherheitstests durchgefallen. Zuvor hatten die Behörden noch von 34 Gebäuden gesprochen.